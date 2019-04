Nakon objave na Facebooku u kojoj se muškarac požalio da mu je za novu prometnu dozvolu trebala knjižica vozila koja više ne postoji, a koju je izgubio, ispitali smo što vam je činiti u takvoj situaciji.

Građanin se na Facebooku požalio da mu je za novu prometnu trebala knjižica vozila koju je on izgubio, a koja se od 2013. više ne izdaje. Opisujući pakao hrvatske birokracije, objasnio je da su tražili izgubljeni, u međuvremenu nevažeći dokument, kako bi ga on predao, a oni poništili.

Prema iskustvima korisnika s kojima smo kontaktirali, proizlazi da odgovor na ovu zavrzlamu zapravo leži u raspoloženju osobe koja radi na šalteru na tehničkom pregledu, a službeni odgovor potražili smo u Centru za vozila Hrvatske.

Oni objašnjavaju da su sve knjižice vozila izdane prije hrvatskog ulaska u Europsku uniju, dakle 1. srpnja 2013. i dalje važeći dokument.

Odgovor Centra na upit portrala DNEVNIK.hr prenosimo u cijelosti:

''Odredbom članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 80/2013), koji je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, tj. 1. 7. 2013. godine, propisano je kako se prometne dozvole i knjižice vozila, važeće na dan stupanja na snagu navedenog Zakona, koriste do prve promjene vlasnika vozila ili do popunjavanja rubrike »Dozvola vrijedi do:« u prometnoj dozvoli.

''I dalje imaju pravnu snagu''

Temeljem navedene zakonske odredbe, knjižice vozila koje su izdane do 1. 7. 2013. godine i nadalje predstavljaju javnu ispravu koju je izdalo nadležno tijelo (Ministarstvo unutarnjih poslova) i kojom se dokazuje vlasništvo određenog vozila, njegove tehničke i druge osobine i karakteristike. Sama činjenica da se knjižica vozila ne izdaje od 1. 7. 2013. godine ne znači da ranije izdane knjižice vozila više nemaju pravnu snagu. One tu pravnu snagu zadržavaju do zamjene prometne dozvole uz koju su izdane.

Ako vlasnik vozila nije u mogućnosti predočiti knjižicu vozila u registracijskom postupku (zamjena prometne dozvole zbog popunjenosti, promjena vlasništva, odjava vozila i sl.), obvezan je prijaviti gubitak ove javne isprave u policijskoj postaji te s dobivenom potvrdom pristupiti registracijskom postupku u stanici za tehnički pregled vozila'', navode.

Dakle, potrebna je samo potvrda da ste dokument (knjižicu vozila) izgubili, a ne i ''vađenje'' tog dokumenta koji se više ne izdaje. Nekad je dovoljno na tehničkom samo potpisati izjavu o gubitku, a nekad ćete trebati prošetati do policije.