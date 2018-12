Svatko sa svojim ciljem ovih je dana posjećivao brojne trgovačke centre i tržnice diljem Hrvatske. Kakav bi to blagdan bio bez božićnog drvca, a kakvo bi to drvce bilo bez ukrasnih lampica? No, prije nego što ih upalite, morate se o njima dobro informirati.

Različitih boja i dimenzija, ponuda božićnih lampica je šarolika. Prilikom kupnje svakako vodite računa da vaše lampice imaju oznaku CE koja pokazuje da proizvod ima onaj minimum bitnih značajki o sigurnosti.

Brojne pritužbe o neispravnim lampicama tijekom blagdana dobivaju u udruzi za zaštitu potrošača. ''Ukoliko se radi o proizvodu koji ima nekakav nedostatak, može potrošač imati mogućnost na popravak proizvoda, zatim zamjenu proizvoda ili u konačnici raskid ugovora što znači povrat novca'', ističe Dijana Kladar iz Udruge za zaštitu potrošača.

No, i ispravne lampice postaju opasne kada građani sami kreću u popravak žica. ''Najčešće greške koje se pojavljuju kod popravaka lampica kada idu krpati sami lampice. To najčešće rade selotejpom, pik trakom, pa i izolirom nije dobro jer te lampice su u principu nepopravljive'', objasnio je električar Ante Kralj.

Poruka vatrogasaca je više nego jasna. ''Lampice ne bi trebalo ostavljati upaljene preko noći i njih bi trealo isključiti jer one se kroz vrijeme malo zagrijavaju i nikad ne znamo što će se dogoditi. Isto tako, ne bi trebalo paliti prskalice, stavljati obične svijeće blizu bora'', rekao je Borislav Turan iz JVP Velika Gorica.

A da ne postanete dio crne statistike u blagdansko vrijeme, savjet je samo jedan. Odgovorno se odnosite prema svim lako zapaljivim blagdanskim ukrasima, kako vaše veselje ne bi zamijenili zvukovi sirena vatrogasaca.

