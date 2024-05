Zahuktala se situacija na Eurosongu: "Obožavatelji su tužni i ljuti, no to nije bio jedini incident"

Situacija na Eurosongu poprilično se zahuktala, ali ispadanje nizozemskog predstavnika neće utjecati na nastup Baby Lasagne, objasnila je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak koja se nalazi u Malmöu.

Broj pet, pod kojim je trebao nastupati diskvalificirani Nizozemac Joost Klein jednostavno se briše, tako da i naš Baby Lasagna ostaje na 23. mjestu.

Što se tiče incidenta, obožavatelji su tužni i ljuti te smatraju da su organizatori Eurosonga ipak bili prestrogi. No, to nije bio jedini incident. Naime, Italija tijekom prijenosa Eurosonga uživo zabunom izbacila rezultate televotinga. Kasnije su se ispričali i rekli da to nisu bili stvarni rezultati.

"Tu je i Izrael zbog kojeg je osiguranje na vrlo visokoj razini, bili su prosvjedi, ali danas je prosvjednicima strogo zabranjen pristup", napomenula je Sara Duvnjak i dodala kako to sve ne utječe na Baby Lasagnu i njegov tim.

Za novinarku Dinu Ćevid hrvatski predstavnik na Eurosongu rekao je kako se priprema za veliko finale.

"Čuo sam se s roditeljima, s bližnjima s obitelji. Molim se prije, radim sklekove. Uzbuđen sam i jedva čekam"; rekao je Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna.

Ovakva atmosfera uoči finala Eurosonga u Hrvatskoj se ne pamti. Većina građana uvjerena je da Baby Lasagna ima velike šanse za pobjedu, a prvi se put organizira javno praćenje finalne večeri Eurosonga u Zagrebu, Umagu, Splitu i Zadru.

"Ja mislim da će biti prvi, ne samo da mu je pjesma super nego je i momak super i simpatičan, i ples je poharao Hrvatsku i svijet", rekla je Ana iz Splita.

Marko Purišić prije odlaska u Malmö arenu zahvalio je svima na podršci.

"Laska mi, ali vidjet ćemo kako će proći danas, hoće li me voljeti nakon danas", našalio se Baby Lasagna i dodao: "Svi mi govore kako je ludnica u Hrvatskoj, ja ne znam kako je ali super. Dat ću još jednu stepenicu više zbog vas koji ste izašli i koju ne bih dao, otići ću još jače tako da hvala."

"Pokazao je da mali mogu biti veliki. Čovjek je došao, osvojio cijelu Europu, cijelu Hrvatsku, cijeli svijet sa svojom pojavom, svojom pjesmom, iza njega nitko ne stoji, on je pokazao kako se može napraviti jedan dobar rezultat"; komentirao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

"Nitko nije očekivao da će biti tolika pozornost na nama i da će biti toliki hajp", rekao je za Dnevnik Nove TV basist i klavijaturist Mihael Žipovski.

U Malmöu je i velik broj hrvatskih navijača koji su došli podržati Marka Purišića.

Za kraj, Sara Duvnjak otkrila je i zanimljivost koja bi, nadaju se mnogi, mogla biti dobar znak. Naime, davne 1989. godine kada je Riva pobijedila na ovom natjecanju, također je nastupala 22., kao što će to večeras biti zapravo biti Baby Lasagna zbog odustajanja nizozemskog glazbenika.

