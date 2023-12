Iznenađenje na samitu: EU odlučio otvoriti pregovore s Ukrajinom i Moldavijom, Orban je ogorčen

Čelnici država članica odlučili su otvoriti pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom, odobrili su kandidatski status Gruziji, a s Bosnom i Hercegovinom pregovori će biti otvoreni kada se u potrebnoj mjeri uskladi s kriterijima za članstvo, objavio je predsjednik Europskog vijeća.

"Europsko vijeće odlučilo je otvoriti pristupne pregovore s Ukrajinom i Moldavijom", objavio je u četvrtak Charles Michel na društvenoj mreži X.

Zasad nisu poznate pojedinosti o tome kada će se održati prva međuvladina konferencija o pristupanju niti kada će se usvojiti pregovarački okvir.

Michel dodaje da je Gruziji odobren kandidatski status.

"EU će otvoriti pregovore s Bosnom i Hercegovinom kada dosegne potrebni stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo", ističe Michel.

"Jasan signal nade za građane i naš kontinent", kaže predsjednik Europskog vijeća.

Mađarski premijer Viktor Orban izišao je iz dvorane kada se odlučivalo o pokretanju pregovora s Ukrajinom, izjavio je u četvrtak navečer hrvatski premijer Andrej Plenković.

“Tijekom odlučivanja o tome, Orban je izišao iz dvorane”, rekao je Plenković novinarima. Na pitanje je li to u skladu s pravilima odlučivanja u Europskom vijeću, Plenković je odgovorio potvrdno.

Mađarski premijer Orban je rekao da nije želio sudjelovati u donošenju te loše odluke.

“Članstvo Ukrajine je loša odluka i Mađarska ne želi sudjelovati u donošenju te odluke”, rekao je Orban.

Iz diplomatskih izvora se doznaje da je Orban “trenutačno bio odsutan iz dvorane na unaprijed dogovoren i konstruktivan način”.

Ubrzo se na Facebooku oglasio i sam Orban te ponovio kako Ukrajina nije spremna za početak pristupnih pregovora.

"Mađarska ne mijenja svoje stajalište", rekao je te dodao da je ostalih 26 država članica inzistiralo na poduzimanju koraka za otvaranje pregovora s Kijevom. Kao rezultat toga, rekao je, Mađarska je odlučila da ostale članice mogu ići svojim putem.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…