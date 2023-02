Jedna od priča koju je opširno pratio Dnevnik Nove TV stigla je drugi put do Europskog suda. Pljuska Hrvatskoj došla je opet zbog brda troske u Biljanima Donjim na području Benkovca. Europska komisija drugi je put tužila Hrvatsku jer nije sanirala i zbrinula trosku. Državi koja se hvali zelenijom politikom to nikako ne služi na čast. Više donosi reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič.

Brdo troske mještanima Biljana Donjih donosi brdo problema.

"Kako mi nije žao da se dogodi u našoj lijepoj Hrvatskoj. Ovo je mjesto samo Bogom dano, tu sve uspijeva", žali se Antica Škorić.

Još 2019. Europski sud donosi odluku da se sve mora ukloniti, no država se oglušuje. Sada ponovno, po drugi put Europska komisija podnosi tužbu Europskom sudu protiv Hrvatske.

Na brdu se nalazi oko 140 tisuća tona troske, i to još od 2010. godine. Mještani vape da se makne, no godinama se ništa nije napravilo.

"Znaju svi i taj se smrad osjeća nesnosno. Smrdi kao da se topi plastika ili guma, na tu notu", objašnjava Jelena Škorić.

Sud je utvrdio da se tim materijalom, kao otpadom, mora upravljati bez ugrožavanja zdravlja ljudi i bez štete za okoliš. Štoviše, Hrvatska je morala poduzeti sve kako bi osigurala da vlasnik otpada odloženog u Biljanima Donjim sam obrađuje otpad ili da ga prepusti trgovcu, ustanovi ili tvrtki koja obavlja poslove obrade otpada ili javnom ili privatnom sakupljaču otpada.

"To brdo vrag zna kad će ga voziti i što će biti. Dovoze ga iz Šibenika nama. Jadni Škabrnjani, dolje i njima kad krene bura nizbrdo im nosi. Ne možeš vodu piti, vidite kuće kako su crne cigle, kako ćeš piti tu vodu iz bunara", dodaje Antica Škorić.

Desetke izvještaja o toj sramoti donio je Dnevnik Nove TV. Država je tvrdila da provodi analize i vještačenja o mogućem korištenju troske u građevinarstvu. Grad je nemoćan - kaže gradonačelnik.

"Vjerujem da će to riješiti resorno ministarstvo i hrvatska Vlada, koja je riješila mnoge kosture iz ormara", kaže Tomislav Bulić, gradonačelnik Benkovca.

Ta ista država odbila nam je danas dati komentar kad će i kako ukloniti trosku.

Na pitanje koliku to štetu nanosi građanima, gradonačelnik odgovara: "Pa, više bih rekao da je to predimenzionirano. Nekakvi su nalazi bili da to čak i nije toliko štetno, a Europska komisija kaže da jest štetno. Ja vjerujem da će se naći najbolje moguće rješenje kako bi se taj materijal i ta troska upotrijebila za nešto korisno i na odgovarajući način zbrinula. I na taj način stavila točka na i."

Tromi sustav više od desetljeća kao da je slijep na muke lokalnog stanovništva. Možda novčane kazne - koje prijete državi - ubrzaju micanje tog crnog rugla ispred očiju mještana Biljana Donjih. Na ono što država nije mogla ili htjela sama napraviti sad je ponovno tjera Europski sud.

