Na dnevnom redu Europskog parlamenta našla se ni manje ni više nego - kobasica. Parlament je odlučivao može li se i vegetarijanska kobasica zvati kobasicom.

Vege kobasice ili burger, da ili ne? Pitanje je to koje je u subotu bilo na meniju europarlamentaraca. A konačna odluka je DA.

"Zastupnici u EU parlamentu odbili su sve prijedloge da se za proizvode koji sadrže meso rezerviraju nazivi povezani s mesom. Nema promjena za biljne proizvode i nazive koji se trenutačno koriste prilikom prodaje", poručeno je iz EU Odbora za poljoprivredu.

Rasprava o nazivu vege proizvoda, do stolova europarlamentaraca došla je u okviru šire rasprave o reformi zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.

Građanima tema rasprave neprihvatljiva

Tema i vrijeme, za građane su neprihvatljivi. "Apsolutno glupo! Najgluplje sad u ovo vrijeme da raspravljamo o tome. Imamo mi o čemu raspravljati. Raspravljati kako zadržat radna mjesta.", smatra Cvetko iz Poličnika.

Ipak, stav imaju. A on je prilično jednostavan. "Vegetarijanska kobasica nije kobasica zato što vegetarijanci ne jedu meso. A kobasica je samo od mesa", smatra Cvetko.

"A ne može! Kako će? Ne može biti ni od ribe ni od biljke kobasica, kobasica je kobasica", smatra Suzana iz Zadra.

I dok za jedne "ne može", za druge "može". "Zato što postoje već kolači koji se zovu salama s orasima. Ako može kolač bit salama, može i vege kobasica bit kobasica", tvrdi Zadranka Anđa.

U ćevapima sve osim mesa

Znači u ćevapima su sastojci: soja, ječam, luk, paprika sušena, sejtan dimljeni, pšenično brašno i glutensko brašno. U zadarskoj bio-trgovini nepca vegana i vegetarijanaca zadovoljena su. A rasprava o nazivima besmislena. Iako, i tu ima ograničenja.

"Znači mlijeko od badema se ne smije zvati mlijeko, nego se zove napitak, vrhnja za kuhanje nisu vrhnja za kuhanje nego kreme od konoplje, kreme od zobi, isto i sladoledi. Po tome se ne bi trebali sladoledi jer ne sadrži mliječne poizvode u sebi", smatra Iva Obućina, vlasnica bio trgovine u Zadru.

Slavonci protiv ove odluke

A tu, proizvođači kobasica iz Slavonije, vide ključan problem. Nemaju, kažu, ništa protiv veganske prehrane, ali tradicija je tradicija. A najbolja kobasica ona je od domaće slavonske svinje.

"Ali na ovaj način, ako mi stavimo naziv kobasica, mi ne osobno, ti koji to planiraju raditi, dovest će u zabludu krajnjeg potrošača, kupca jer će on misliti da je to tradicijski proizvod koji je sačinjen od sirovina, odnosno od mesa s paprikom", objašnjava Vladimir Flatscher, proizvođač kobasica iz Osijeka.

No, što god mislili Slavonci, ova je rasprava zasad zapečaćena. A kako god hranu nazivali, bitno da nitko ne ostane gladan.

