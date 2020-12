Nakon razornog potresa koji je pogodio Hrvatsku, javili su se europski političari.

Nakon još jednog razornog potresa u Hrvatskoj, drugog u dva dana, opet sam razgovarala sa premijerom Andrejom Plenkovićem. Spremni smo pomoći. Rekla sam Janezu Lenarčiću da bude spreman otići u Hrvatsku čim to situacija dopusti. Zajedno smo s Hrvatskom", napisala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

After another powerful earthquake in Croatia, the 2nd in the past 2 days, I spoke with Prime Minister @AndrejPlenkovic again.



We are ready to support. I have asked @JanezLenarcic to stand ready to travel to Croatia as soon as the situation allows.



We stand with Croatia.