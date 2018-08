U petak navečer izvučen je Eurojackpot od više od četiri milijuna kuna, a listić je uplaćen u Vodicama. Ubrzo se otkrilo i tko je srećković koji je dobio na lutriji.

Listić Eurojackpota od vrtoglavih 4.295.479,70 kuna uplaćen je u Vodicama na prodajnom mjestu Tiska u Ulici Ćirila i Metoda.

Ubrzo se po Vodicama pročulo tko je osoba koja je dobila na Eurojackpotu dobitak druge vrste pogodivši svih pet od 50 brojeva iz velikog bubnja i još jedan broj od deset iz manjega bubnja. Radi se o muškarcu J.M. koji živi u Vodicama od 1992. godine nakon što se sa svojom širom obitelji doselio tijekom ratnih godina.

A da je upravo on dobitni listić uplatio na njezinom kiosku potvrdila je prodavačica Tiska, piše Jutarnji list. ''Došao je rano jutros, čim sam otvorila i tražio da mu provjerim je li mu listić dobitni. Gurnula sam listić u aparat i na ekranu je pisalo da je listić dobitni, ali da se ne može isplatiti. To sam mu prenijela, a on je ostao skamenjen i u nekakvom pozitivnom šoku.

Pretpostavljam da je znao koji su brojevi izvučeni i da je osvojio milijunski iznos. Međutim, moj dojam je da je tek postao svjestan da je dobio velike novce kada sam mu rekla da je listić dobitan. Inače, uplatio ga je u petak oko 14 sati. Stalno igra Eurojackpot i stalno je listić uplaćivao zadnjeg dana prije izvlačenja'', ispričala je prodavačica.

Stalni gosti lokala u koji zalazi rekli su da je otišao u nabavu janjaca i da priprema veliku feštu za prijatelje i rodbinu kako bi proslavili dobiveno bogatstvo na lutriji.

Dobitnik je poručio da je presretan te da je odmah otišao svojima u Novi Travnik te da se u Vodice vraća sljedeći tjedan.