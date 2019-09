Od ukupnog hrvatskog izvoza, jedan posto odlazi u zemlje Mercosura. Istražili smo kolike su mogućnosti da hrvatski proizvođači povećaju izvoz u te zemlje. Prema najavama Europske komisije, najvažniji trgovinski sporazum Europske unije i zemalja Mercosura mogao bi znatno olakšati poslovanje u tim zemljama i time povećati profite svih europskih izvoznika.

Europska unija i trgovinski blok Mercosur (Brazil, Argentina, Paragvaj i Urugvaj) postigli su politički dogovor. Najvažniji je to trgovinski sporazum koji je Europska unija ikad sklopila.

Prva velika prednost ovog trgovinskog sporazuma je novo veliko tržište. Na tržištu Mercosura nalazi se više od 260 milijuna potrošača koji su potencijalni kupci europskih proizvoda. Golemi gospodarski potencijal odlična je prilika za novu fazu rasta EU poduzeća. Cilj ovog sporazuma je smanjiti carine koje su sada veliko opterećenje za izvoznike. Izračun Europske komisije govori kako će se samo na carinama uštedjeti četiri milijarde eura godišnje.

Razgovarali smo s Vladimirom Brkljačom iz tvrtke M SAN grupa, predstavnikom vodećeg distributera u regiji Adriatic i proizvođačem konfiguriranih računala i LED televizora. Tvrtka M San već izvozi vlastite brendove u jednu od zemalja Mercosura, u Urugvaj.

Na tržištu Urugvaja su prisutni od 2014. godine, no smatraju kako je postupak izvoza iz država članica EU u države Mercosura opterećen visokim troškovima poslovanja. Carinske stope na izvoz televizora penju se i do 30 posto. Dodatne prepreke su pravna i financijska nesigurnost, nedostatak regulative i kompleksi administrativni postupci. Upravo to bi se trebalo promijeniti stupanjem na snagu ovog trgovinskog sporazuma.

U ovoj se tvrtci prate sve vijesti vezane uz sporazum EU i Mercosur. Smatraju kako je tržište od 260 milijuna novih potrošača itekako vrijedno te da će se uklanjanjem prepreka u dosadašnjoj trgovini svakako na novom tržištu pojavljivati u još većem obujmu. Osim o tržištu Urugvaja, nakon ratifikacije sporazuma, ova će tvrtka ozbiljno razmišljati o izvozu u sve zemlje Mercosura.

Prehrambeno – poljoprivredni sektor

Sporazum bi mogao poduzeća Europske unije staviti u prednost u odnosu na globalnu konkurenciju s naglaskom na zaštitu potrošača. Iako postoji bojazan od preplavljivanja europskog tržišta proizvodima iz Južne Amerike, opstanak europskih poljoprivrednika neće biti ugrožen. Povjerenik za poljoprivredu i ruralni razvoj Phil Hogan rekao je da je sporazum EU-a i Mercosura pravedan i uravnotežen dogovor kojim se objema stranama, među njima i europskim poljoprivrednicima, nude mogućnosti i koristi.

„Europski će visokokvalitetni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi, sada dobiti zasluženu zaštitu u zemljama Mercosura, što će poboljšati europski tržišni položaj i izvozne mogućnosti. Današnji sporazum nosi i određene izazove za europske poljoprivrednike, a Europska komisija spremna im je pomoći u njihovu svladavanju. Kako bi taj sporazum koristio objema stranama, ulaz na tržište poljoprivrednim proizvodima iz Mercosura omogućit ćemo samo uz kvote kojima će se pomno upravljati i tako osigurati da nijedan proizvod ne preplavi tržište EU-a i ne ugrozi opstanak poljoprivrednika u EU-u“, rekao je Hogan.

Povjerenica za trgovinu, Cecilia Malmström istaknula je kako se europski poljoprivrednici ne moraju brinuti o svom položaju nakon ratifikacije sporazuma jer će se svi europski standardi poštovati. Naglasila je i kako su u današnjem svijetu najvažniji potrošači da će njihova prava biti u potpunosti zaštićena.

Više od trgovinskog sporazuma

Sporazum Europske unije i Mercosura je politički dogovor te je on mnogo više od trgovinskog sporazuma. Ovim će sporazumom Europska unija i u tim državama imati uvid u prava radnika, sigurnost proizvodnje, ali i utjecaj na poštivanje klimatskih dogovora.

Strašni požari koji su ovog ljeta uništili veliki dio Amazonije podsjetnik su kako će proces ratifikacije ovog sporazuma imati zanimljive zaplete.

Sve zemlje koje pristupe trgovinskom sporazumu morat će poštovati i Pariški sporazum o klimatskim promjenama. Tako bi, Europska komisija, nakon ratifikacije imala na raspolaganju niz mehanizama i alata kojima bi mogla utjecati na sve države trgovinskog bloka Mercosur.