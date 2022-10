Od ponoći građane očekuje veliko poskupljenje goriva. Vlada neće ograničavati cijenu goriva, ali na snazi ostaju prijašnje mjere za trošarine i marže. Litra benzina trebala bi poskupjeti 38 lipa, odnosno stajala bi 11 kuna i 10 lipa. Za litru dizela građani bi od sutra trebali izdvajati čak kunu i 14 lipa više. Vlada će ograničiti - samo cijenu plavog dizela pa će litra i dalje biti 8 kuna i 49 lipa.

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš o novom je Vladinom potezu razgovarao s energetskim stručnjakom Igorom Dekanićem.

Trošarine i marže ostaju niže, ali u ovom trenutku nema zamrzavanja cijena goriva. "S obzirom na kretanja i najavljena poskupljenja, koja su se dogodila osobito nakon najave OPEC-a da će reducirati ukupnu proizvodnju i izvoz za dva milijuna barela dnevno, na burzama su cijene nešto odmah skočile - mislim na cijene sirove nafte - ali sada su se opet ustalile na oko 90 dolara po barelu.

No, sve je to imalo za posljedicu vjerojatno i najave i bojazan od poskupljenja. Vlada je dosad intervenirala u nekoliko navrata, a tim je intervencijama omogućavala i građanima i dijelu poduzetništva da se lakše diše i preživi. Sada vjerojatno tom neintervencijom omogućava opet dijelu poduzetništva, malim distributerima goriva, da oni mogu preživjeti", rekao je Dekanić.

Iz resornog ministarstva rekli su da je nemoguće zaustaviti tsunami s cijenama, ali da će ovo spriječiti eventualne nestašice koje su distributeri najavljivali.

Igor Dekanić Foto: DNEVNIK.hr

"Te nestašice bi bile izgledne u velikim, naglim poremećajima. Ako se nastavi ovakvo manevriranje s cijenama, malo ih ograničite pa malo pustite, to je najbolji način za izbjegavanje nestašica u krizi, a ovakve krize tržišta, i naftnog i plinskog, nije bilo od 1973./1974. U ovakvoj krizi jedino pravo rješenje jest manevriranje od prilike do prilike", ustvrdio je Dekanić.

Na pitanje je li moguće, ako ne bude zamrzavanja, da do kraja godine imamo cijenu od 20 kuna i više po litri, Dekanić kaže: "Bilo bi moguće. Čak možda ne do kraja godine, ali negdje u tijeku zime da. Međutim, ja imam neki osjećaj - nemam pravih podataka i nisu izašle analize, ni naše ni u europskim zemljama - kad bi maloprodajne cijene po izračunima prijetile da prijeđu dva eura po litri, da bi ona i europske zemlje dopustile članicama da smanjuju PDV i da se time onda amortiziraju neki veći skokovi cijena.

Naravno, sve to vrijedi dok traje rat u Ukrajini. Kad bi počeli ozbiljniji pregovori, vjerojatno bi i naftno i plinsko tržište išlo prema svojevrsnom smirenju".

Reporter Goleš na to je dodao kako je u ovom trenutku već pet država u Europi probilo tu granicu od dva eura. Hrvatska ima i obvezne zalihe naftnih derivata. Na pitanje koliko je u teoriji moguće da se dio toga troši primjerice za poduzetnike koji se bave prijevozom ili pak poljoprivrednike, Dekanić kaže: "Sve zemlje imaju obvezne zalihe, to je načelo uvedeno 1973. godine., da svaka zemlja mora imati otprilike 90 dana sirove nafte i nešto više plina." Na pitanje jesmo li ih ikad trošili kaže da se one troše zbog tehničkih razloga. "Ali koliko ja znam, Hrvatska nikad nije puštala obvezne zalihe, uvijek je bilo tih 90 dana."

VIDEO/FOTO Gužve na benzinskim postajama: Građani požurili natankati vozila prije novih poskupljenja

Novi šok za građane! Dnevnik Nove TV doznaje da Vlada neće intervenirati u cijene goriva: Pogledajte koliko će stajati benzin, a koliko dizel

"Upravo ovo poskupljenje ili najave, strah od poskupljenja koji se manifestira na burzama sirove nafte je najava odustanka od uvoza ruske nafte. Svjetske naftne i plinske burze sad već reagiraju ne toliko na stvarne događaje, koliko na očekivanja."

Na pitanje koliko će sve ovo potrajati kaže da je to teško reći: "Jedna moja gimnazijska kolegica je rekla - ako nemate što pametno reći za savjet, onda bolje ne govoriti. Jedna stvar je sigurna: tako dugo dok traje rat u Ukrajini, dotle će potrajati. Kad počnu ozbiljniji pregovori, naftno i plinsko tržište ići će prema svome smirenju."

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.