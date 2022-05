Marko živi u Delnicama i ima autizam. Njegova majka zamolila je sugrađane da pomognu Marku ako vide da ga netko uznemirava, prijeti i uzima novac. Marko je česta žrtva uznemiravanja, zbog nerazumijevanja njegove dijagnoze.

Miro Pleše objavio je emotivnu objavu svoje supruge Zdenke Pleše koja je molila svoje sugrađane za razumijevanje i pomoć njezinom sinu koji je autist.

"Marko, kao autista, samo malo drugačiji od drugih, ranjiva skupina ljudi, postaje laka meta onih manje dobronamjernih, pa i puno mlađih", napisala je.

Objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Roditelji smo sina s posebnim potrebama (autista) Marka Pleše. Stariji sugrađani Delnica vjerojatno ga znaju, prepoznatljiv je po dugim vožnjama biciklom koji je njemu zabava i najbolji prijatelj.

Mlađe generacije možda ga ne znaju zbog dužeg izbivanja iz Delnica radi školovanja i osposobljavanja za život. Njima preporučamo da pogledaju izuzetno dobar film „Kišni čovjek“ kako bi stekli dojam kako Marko funkcionira i s kojim poteškoćama se susreće vezano za komunikaciju i razumijevanje.

Kao roditelji vjerovali smo da Delnice mogu pružiti potpunu slobodu i sigurnost , da mu se ništa loše u poznatom okruženju ne može događati.

Zadnje dvije godine uvidjeli smo da postoje problemi u smislu uznemiravanja, prijetnji, traženja i uzimanja novca što u njegovom svijetu stvara dodatni stres, strah, nesigurnost, nemogućnost nošenja s istim, nerazumijevanje zašto mu se to događa.

Sve je to intenzivnije počelo prošlog ljeta i jeseni. Zatim je uslijedila faza neizlaska iz kuće preko četiri mjeseca. Prošao je Božić, Nova godina, Adventska bajka, blagdansko ozračje koje on nije vidio ni osjetio jer je bio doma. Inače to je razdoblje koje voli i iznimno ga veseli.

Konačno se pokrenuo i izašao van u svoje vožnje biciklom na naše olakšanje i radost. No, ne za dugo. Ponovno počinju isti problemi. Presretanje, traženje novaca od grupice maloljetnih Roma u parku i po ulicama.

Marko je odrastao, no u duši je veliko malo dijete. On nikoga ne dira. Ako ga želite razumjeti, obratiti mu se, progovoriti koju riječ, bit će sretan. Inače ga pustite na miru da uživa sam u „svom svijetu“ jer to je jedino što ima.

Molim kao majka sve dobronamjerne građane da mu pomognu ako se nađu u nekoj sumnjivoj situaciji, da nas kontaktirate o vašim saznanjima.

Žalosti me i boli činjenica da nisam uspjela zaštititi u potpunosti svoje dijete. Vjerojatno nisam jedina. Sigurno ima još djece i roditelja s istim problemima. Zar moje i neko drugo dijete mora biti u kući ili u strahu izlaziti misleći da ih neće sresti, odnosno da će ih mimoići.

Hvala vam na izdvojenom vremenu dok čitate moje misli, na svakoj zaštiti upućenoj mom djetetu. Zdenka Pleše", navodi se u objavi na Facebooku.