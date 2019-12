Osim na poklone, ovih se dana itekako troši na kupnju božnićnih jelki, koje je pak trebalo ukrasiti lampicama. Dnevnik Nove TV istražio je o čemu trebate voditi računa prije nego što ih upalite.

Od ranog jutra u danima uoči Božića gužve su u trgovačkim centrima i na tržnicama. Osim za božićna drvca, u redovima se čeka i za božićne lampice.

Električari upozoravaju da kod lampica obratitie pozornost na jednu stvar. ''Najbitnije je da se kupuju lampice koje su atestirane, koje imaju certifikate, koje su u kutijama i imaju svoje certifikate koji su za naše područje ispravni'', ističe električar Ante Kralj.

Ako pak kupite neispravne lampice – imate svoja prava. ''Potrebno obratiti se trgovcu i trgovac će vam ili vratiti iznos novca ili će ih popraviti, a u krajnjem slučaju može ih i zamijeniti'', kaže Dijana Kladar iz Udruge za zaštitu potrošača.

Neispravne lampice treba baciti

No i lampce s certifikatom mogu biti itekako opasne, ako ih odlučite sami popravljati. ''Nikako ne bi smjeli sami rezati, štukati, izolirati. Lampice koje ne valjaju treba baciti i kupovati nove jer je to jedino ispravno'', upozorava Ante Kralj.

S obzirom na to da u božićno vrijeme imaju do 20 posto više posla, s promo spotom u akciju je krenula vatrogasna zajednica. Žele potaknuti odgovorno ponašanje. Zagrebpčani će pak idućih dana moći sresti i jedno potpuno drugačije vatrogasno vozilo – okićeno lampicama. ''Naš savjet građanima je da ne ostavljaju lampice bez nadzora. Isto tako i adventske vijence koji imaju na sebi otvoreni plamen jer može doći do požara'', istaknuo je zapovjednik zagrebačke Vatrogasne postaje Centar Kristijan Tomašek.

Kako vaše veselje ne bi zamijenile sirene vatrogasaca, idućih dana odgovorno se odnosite prema svim zapaljivim ukrasima.

