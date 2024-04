Ekstremi i rekordi: Što se krije iza ljeta u travnju, objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV

''Ovo je tipična situacija za ljeto kad se vrući zrak sa sjevera Afrike sa Sredozemlja protegne prema srednjoj Europi, prema nama, zato imamo ovako visoke temperature. Ovaj put je to malo neobično jer se taj zrak u ovom dijelu godine nalazi baš samo na sjeveru Afrike. Ljeti ga ima malo više i nad Sredozemljem pa su takve situacije češće'', objasnio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

''Kad se govori o profesionalnim mjerenjima, temperatura se mjeri u meteorološkoj kućici, dakle, u hladu, u zatvorenom prostoru, koji se provjetrava, ali je iznad travnate površine, a to se radi upravo zato da se otkloni nekakav lokalni utjecaj. Primjerice, ako smo na asfaltu ili na suncu, onda će i temperatura biti mnogo viša'', kazao je Brzoja.

Objasnio je i da je ''trenutno u unutrašnjosti toplije nego na moru zbog istog razloga zbog kojega je u jesen toplije na moru nego u unutrašnjosti – jer se more sporije zagrijava i sporije hladi, a kopno se brže zagrijava i brže hladi pa je i zrak uz kopno topliji nego što je trenutno na moru''.

''Duboka ciklona koja se nalazi nad Atlantikom povukla je veću količinu pijeska iz Sahare, koji trenutno prelazi Španjolsku i ide prema Velikoj Britaniji. Međutim, kako se atmosferski sustavi premještaju prema istoku, tako će manja količina u utorak, srijedu doći i do Hrvatske. No, s obzirom na to da ne očekujemo preveliku kišu, ne bi trebalo biti prljavih automobila'', kazao je Brzoja.

