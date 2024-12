Eksplozivno izvješće o donedavnom Trumpovom kandidatu za važnu funkciju: "To su stvarno grozne optužbe"

Čovjek kojega je Donald Trump donedavno predlagao za glavnog državnog odvjetnika, odnosno američkog ministra pravosuđa, dao je desetke tisuća dolara ženama za drogu i seks, kršio je pravila Zastupničkog doma Kongresa. Etičko povjerenstvo je Matta Gaetza istraživalo više od tri godine.



"Mislim da je dobra vijest što je povjerenstvo napokon objavilo izvješće. To bi moglo uvjeriti neke birače da čak i politički povezani i moćni mogu odgovarati za svoje postupke. Izvješće je jednako užasno koliko i nije iznenadilo. Te optužbe se vrte oko Matta Gaetza puno, puno godina i sada imamo potvrdu", rekao je politički analitičar Peter Loge.



Konzervativni republikanac s Floride podnio je ostavku na mjesto kongresnika prije mjesec dana, kada ga je Trump predložio za člana svoje administracije. No, uoči saslušanja u Senatu, od Trumpove ponude je odustao.



"Čini se kako nisam imao dovoljnu potporu u američkom Senatu. Možda ću se natjecati za prazno mjesto Marca Rubija u američkom Senatu. Uživati u tom društvu", rekao je Matt Gaetz, bivši kongresnik.



Objavu izvješća Gaetz je pokušao zaustaviti sudskim putem. Tvrdio je da više nije član Zastupničkog doma, pa povjerenstvo više nema nadležnost. Izvješće je objavljeno.



"Ovo je lik koji ne govori - u redu, uhvatili ste me, sada ću otići kući. On prigovara na svakom koraku. Izvješće pokazuje da je on svjedok koji ne želi surađivati. To su stvarno grozne, dobro dokumentirane optužbe. On se bori na svakom koraku. I mislim da će nastaviti borbu i mislim da će nastaviti gubiti", rekao je Loge.



Izvješće sadrži eksplicitne detalje zabava i putovanja, brojne dokaze poput tekstualnih poruka, financijskih zapisa i putnih računa. Iako Gaetz optužbe negira, ugled mu je nedvojbeno narušen. Hoće li se uspjeti vratiti, tek treba vidjeti.



"Za sada ću uživati biti jedan od vas. James Madison je rekao da najmoćnija pozicija u Americi nije kongresnik ili senator ili čak predsjednik, nego građanin", rekao je Gaetz.



Izabrani predsjednik Donald Trump objavljeno izvješće javno zasad nije komentirao.

