Ona je stručnjakinja u svom području i čest gost u medijima. No Vedrana Pribičević je, kako kaže, debela. Sada je objavila mučne poruke koje dobiva od potpunih neznanaca.

Završila je matematičku gimnaziju, diplomirala makroekonomiju. Trenutačno radi na doktoratu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na Warsaw School of Economics u Poljskoj predavala je endogenu teoriju rasta unutar ERASMUS razmjene nastavnog osoblja.

Većina nas vjerojatno ne zna ni što to znači. Već s 23 godine postaje asistent na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Od 2010. godine je u svojstvu predavača. Do sada je predavala odnosno trenutačno predaje osam kolegija.

Riječ je o ekonomskoj stručnjakinji Vedrani Pribičević, koja svojim znanjem često objašnjava ekonomske probleme i u medijima daje analize.

No stručnost nije bitna. Bitno je da je gospođa Pribičević pretila.

Ova rečenica strašno zvuči i naravno da nikako nije istinita, ali taj se zaključak može izvući iz brojnih komentara ispod teksta u mediju u kojem je dala izjavu. Svi se tiču njezine težine.

"Svi su komentari o mojoj težini"

Vedrana Pribičević o tome je odlučila progovoriti.

"Hoćete vidjeti kako izgleda online harassment s kojim se debeli ljudi susreću svaki dan? Evo vam primjera sa stranice institucije na kojoj radim. Apsolutno svi komentari ispod objave tiču se moje težine. Nema niti jedan komentar koji se tiče onoga što sam napisala u tekstu. Kada u tekstu koji napišem nema moje slike, komentari magično nestanu", objavila je na Facebooku.

Šokantna ispovijest ekonomistice Vedrane Pribičević Foto: Facebook, screenshot

Objasnila što svakodnevno proživljava te prepričala šokantne i primitivne poruke koje godinama dobiva. Pisali su njoj, na posao, željeli joj najgore.

"Poželjeli mi da mi amputiraju noge"

"Kolike sam bezbrojne poruke s uvredama dobila tijekom godina, preko Facebooka, službenog e-maila, rukom pisani anonimni hatemail adresiran na instituciju kojoj radim. Ovo je još mila majka što su mi ljudi pisali, počevši od toga da im je drago što mi je majka umrla i da im je drago da ja svojom debljinom idem prema istome cilju, do toga da mi žele da od dijabetesa dobijem gangrene i da mi amputiraju noge te da živim kao invalid. I mean, who the fuck comes up with this stuff?" zapitala se.

Kaže da je naviknuta na šale i da se i sama često šali na svoj račun.

"No zamislite da vas netko konstantno bombardira s uvredama bez obzira na to gdje se i u kojem svojstvu pojavite, i to vam radi dok ste na dijeti, mučite se, trudite se. Pa mene su ljudi harassali komentarima kad sam išla u teretanu!!! Jedino mjesto gdje NIKAD nisam doživjela harassment je na bazenu, išla bih u 6 ujutro kada su trening imali plivači. Niti jedan krivi pogled, čak su me neki i bodrili i beskrajna im hvala na tome. Njihove su me riječi potpore vjerojatno spasile od samoubojstva o kojem sam ozbiljno kontemplirala u tom periodu života gdje sam imala više sranja istodobno koja su mi se događala", iskreno je napisala.

"Šal nosim da ne izgledam neukusno drugima"

"Puno me je ljudi pitalo zašto uvijek nosim šal. Pa evo odgovora: to je zato da se skrijem iza njega. Sva moja odjeća je uvijek široka i pokrivajuća kako ne bih izgledala neukusno drugim ljudima. Šal je tu da me dodatno pokrije", priznala je, ali i poručila je da joj je dosta: "Više neću šutjeti."