Na trasi neaktivnog produktovoda na zapadnom ulazu u Slavonski Brod u srijedu popodne došlo je do propuštanja te se izlila zaostala tekućina, a kako se doznaje od glasnogovornice brodsko-posavske PU Kate Nujić, na teren su izašli brodski vatrogasci koji su "tretirali onečišćeno područje" da ne bi buknuo požar.

Neaktivni produktovod Slobodnica (RH) - Bosanski Brod (BiH) ispituje se kako bi se prenamjenio u izravni plinovod kojim bi se povezala Rafinerija nafte u Bosanskome Brodu s plinskim transportnim sustavom Hrvatske. Desetogodišnji ugovor za dostavljanje plina dobila je tvrtka Crodux plin u vlasništvu umirovljenog generala Ivana Čermaka.

Glasnogovornica brodsko-posavske Policijske uprave Kata Nujić rekla je za Hinu da su popodne dobili dojavu da je tijekom radova na trasi naftnog produktovoda istekla zaostala nafta ili neka druga tekućina slična nafti.

"Djelatnici policije izašli su na teren te je na dijelu brze ceste na zapadnom ulazu u grad bio i privremeno reguliran promet", rekla je Kata Nujić. Nakon što je uočeno istjecanje tekućine iz produktovoda, na teren su izašli i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe iz Slavonskoga Broda koji su "tretirali onečišćeno područje" kako bi se spriječio mogući požar.

Prenamjena naftnog produktovoda koji spaja Slobodnicu i Rafineriju nafte u Bosanskome Brodu dio je projekta kojim se ciljano omogućava plinofikacija te rafinerije radi modernizacije sustava prerade nafte. Modernizacija bi trebala utjecati i na znatno manje onečišćenje zraka na čije štetne posljedice već deset godina upozoravaju građani Slavonskoga Broda.

Radošević (Crodux): Iscurilo od 100 do 150 litara derivata

Stanje u produktovodu i plinofikaciju Rafinerije nafte u Bosanskome Brodu provjerava tvrtka Crodux plin.

"Danas smo počeli planirano utvrđivati stanje cjevovoda. Došlo je do propuštanja manje količine derivata. Zaustavili smo daljnja ispitivanja i do kraja dana to će biti riješeno", rekao je direktor Crodux energetike Branko Radošević.

"Procjena je da nije moglo iscuriti više od 100 do 150 litara derivata. Budući da je cijeli teren natopljen vodom, derivat se zadržao na njezinoj površini i uzrokovao smrad. Sanirali smo puno veći prostor radi mjera opreza", rekao je i dodao da se radovi nastavljaju kako bi se cjevovod doveo u ispravno stanje.

"Produktovod nije u uporabi od 1990. godine i nitko nije mogao predvidjeti u kakvom je stanju, a građen je 1967. godine. Vjerojatno je pri gradnji ceste oštećen. Prema dosadašnjim spoznajama, drugih propuštanja nema", rekao je Radošević i najavio da bi, ako ne bude nepredviđenih okolnosti, Rafinerija nafte do jeseni trebala biti spojena na plinovod. (Hina)