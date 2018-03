Europska komisija tužit će Hrvatsku jer nismo riješili ekološki problem "crnog brda", odlagališta otpada troske u neposrednoj blizini kuća u Biljanima Donjim u zaleđu Zadra.

Europa Hrvatskoj zamjera to što nije štitila zdravlje ljudi. Hrvatska je trebala ukloniti opasnost do kraja 2015. godine, no to nije učinila. Prije osam godina nastalo je famozno „crno brdo“ kad je 140 tisuća tona opasnog materijala dovezeno u blizinu kuća u Biljanima Donjim. Taj materijal i dan danas stoji ovdje iako je Europska komisija pokrenula postupak još prije tri godine.

U Dnevniku Nove TV tužbu Europske komisije komentirao je Zdravko Belušić iz Eko udruge Ravni Kotari.

„Reakcija Europske komisije je očekivana jer naša nadležna ministarstva po tom pitanju nisu ništa učinila. Eko udruga Ravni Kotari niz godina upozorava kako je troska na otvorenom opasna za zdravlje ljudi te zagađuje zrak, zemlju i otpadne vode“, kaže Belušić.

Na pitanje tko je kriv, Belušić kaže kako odgovornost leži na Ministarstvu i Fondu za zaštitu okoliša te upozorava na posljedice po zdravlje mještana.

„Imamo informacije da je u posljednjih nekoliko godina porastao broj oboljelih od raka, bolesti dišnih organa i kože i to naročito u okolnim selima“, kaže Belušić.

Iz Ministarstva zaštite okoliša poručuju kako tužbu EK još nisu zaprimili te da su naložili uklanjanje troske i uputili novčane kazne. Tvrtka se oglušila, što znači da bi otpad sada trebala ukloniti treća osoba.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr