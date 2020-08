Već noćas radno vrijeme noćnih klubova su provjeravali inspektori, a s njima je bila i reporterka Dnevnika Nove TV Ana Malbaša.

Caffe barovi i klubovi po novoj bi mjeri u ponoć trebali biti zatvoreni. Reporterka Dnevnika Nove TV Ana Malbaša s inspektoricom Civilne zaštite provjerila je pridržavaju li se zagrebački noćni klubovi novih mjera.

U jednom poznatom noćnom klubu u ponoć je bilo samo osoblje. Zbrajali su zaradu i čistili prostor, a gosti su otišli. Pa je i ekipa Nove TV s inspektoricom otišla na drugu lokaciju.

Caffe bar u Preradovićevoj ulici je također zatvorio svoja vrata. Na terasi su ostali oni koji nisu uspjeli dovršiti piće.

U srcu Dalmacije drugačija je slika. Riva je puna i nakon ponoći, a u Rijeci pak vlada pobuna. Vlasnici jednog kafića odlučili su se usprotiviti odluci Stožera i raditi nakon pola noći. A kada nisu naišli na pravu podršku ostalih vlasnika su odustali.

"U kasnim popodnevnim satima svi su nam okrenuli leđa i ostali smo jedini u Rijeci. I odlučili smo zatvoriti klub. Primoreni smo. Ne želimo si navući probleme na leđa“, rekao je konobar Antonio Kadija.

"Ne znamo u čemu se nalazimo i treba to poštovati"

Nekoliko sati prije propisane mjere, kiša je u metropoli otjerala većinu onih koji su se planirali dobro provesti s petka na subotu. U centru grada bilo je samo stotinjak ljudi.

"Ako se barovi trebaju zatvoriti do 12 neka se zatvore. Što se mene tiče nema veze“, kaže Tomislav iz Zagreba.

"Ne izlazim baš često tako da neka oni to lijepo zatvore, COVID-19 se smanji pa kud puklo da puklo“, smatra Martin.

I konobarica jednog kafića razmišlja slično.

"Realno ne znamo u čemu se nalazimo i realno treba to poštovati“, kaže Sara Stanković. No, brojni su razočarani što se neće moći zabavljati do jutra i u novoj mjeri ne vide smisla.

"Mi tek nakon 12 se dižemo iz kreveta i idemo van“, kaže jedan gost s terase kafića.

"Suludo. Mislim da sve mora biti otvoreno do 5. Da, u tome je stvar - imunitet krda“, dodaje kaže Simon iz SAD-a.

U svim kontroliranim objektima poštuju se mjere

I dok rade, kafići moraju zadovoljiti niz mjera. Obavijesti o COVID-19, dezificijska sredstva, razmak... Inspektorica je provjeravala i to.

U caffe baru u Tkalčićevoj tražila od konobara da joj pokažu sve unutarnje prostorije. Nakon detaljnog pregleda, sastavlja se zapisnik. Potom odlaze na drugu lokaciju. Inspektorica obavještava osoblje da je došla provjeriti pridržavanje epidemioloških mjera.

"Sve je OK, vidite da je kod nas udaljenost, stolovi, nema puno ljudi i da smo ok po tom pitanju“, rekli su djelatnici, a uspjeli su to i dokazati.

"U sva četiri noćna kluba koja smo obišli utvrđeno je da su mjere provedene“, kaže Zrinka Obhođaš, inspektorica Civilne zaštite. A vlasnicima ne preostaje ništa drugo nego prilagoditi se.

"Radimo koncerte koliko možemo. OK, preživjet ćemo, ali zaista mislimo da ovo nije nimalo u redu. Kako do 12 nema korone, a nakon 12 ima? To nema smisla“, kaže Andrea Kovač, voditeljica programa.

Svi caffe barovi i klubovi u koje smo ušli stavili su ključ u bravu u propisano vrijeme. Odluka o radu do ponoći na snazi je zasad samo 10 dana.

