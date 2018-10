Dnevnik Nove TV ima novu rubriku pod nazivom "Dnevnik u vašem selu". U subotu je ekipa Dnevnika Nove TV posjetila dubrovačka Gornja sela.

Gornja sela upravno pripadaju Gradu Dubrovniku. Upravo je Dubrovnik izabran za najugodniji grad za život.

No, okolna dubrovačka sela nemaju ni vodu. Uska cesta vodi do dubrovačkih Gornjih sela. "Već dvije i po godne ovako stoji, da nije asfaltirano, pazimo koliko toliko i nadamo se da će bit brzo", kazao je Ivan iz Mrčeva.

U selima Mrčevo, Mravinjac i Riđica gdje brojne kuće još nemaju vodu iz vodovoda stanovnici koriste kišnicu. "Prije dvije tri godine su kopali da bi imali vodu, ali evo još nam nije puštena", kazala je Mirela. Jedan je to od razloga zašto brojni odlaze iz sela. "Ovo je selo gdje nema ni jedno dijete, tako da smo morali, nemaju nam se djeca s kim igrat.. tako da smo morali do grada, bar preko tjedna", kazala je Mirela Ivanović.

U Gromači ima vode, razvija se ruralni turizam, ali nedostaje bolji javni prijevoz. "Imate gosta, imate kuće s bazenom, nema samoposluge, tako da bi ljudi na brzinu da pođu do Orašca, Zatona s nekim autobusom da se mogu i vratiti ovdje", kazao je Nikola Musladin iz Gromače.

Zimi danima bez struje

U naselju Osojnik živi oko 300 stanovnika, a iako je na udaljenosti od tek 20 kilometara od Dubrovnika, povezanost s gradom je iznimno loša, a problema ima i sa strujom. "Dođe malo jače grmljavinsko neverijeme i padne sustav cijeli, bude zimi nekada da smo dva, tri dana bez struje", kazao je Josip Kovačić, Mjesni odbor Osojnik.

No, uz sve to Osojnik je pun djece, u vrtiću i školi ih je oko 60. Upravo zbog njih mještani žele da se obećanja napokon ispune. "Na prvom mjestu ta pristupna cesta o kojoj se tako dugo govori, spoj na most tako da budemo još bliže gradu", pojašnjava Nikolina Puh iz Osojnika. "Ako se obeća treba ispuniti ili ne obećavati", dodaje Jele Puh.

Političari vole obećavati. "Do kraja moga mandata, do 2021. godine će doći dvotračna cesta do Riđice, već se radi prema Majkovima. Do kraja mog mandata svi stanovnici Gornjih sela će imati vodu, ne mogu obećati da će imati kanalizaciju, to ako pobijedim u drugom mandatu, onda mogu obećati", kazao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Dubrovačka Gornja sela čekaju, perspektiva je tu - prekrasna priroda, miran život i ruralni turizam - samo da oni koje plaćaju odrade svoje.

Spojeno tek 60 posto kućanstava

Gornja sela za Dnevnik Nove TV posjetila je Paule Klaić Saulačić. Prije dvije godine je rečeno da će svi imati vodu iz vodovoda, a što je s tim, odgovorio je Lukša Matušić, predsjednik uprave Vodovoda Dubrovnik.

Kada će svi u Gornjim selima biti priključeni na vodovod?

U ovom trenutku 60 posto svih kućanstava Gornjih sela grada Dubrovnika spojeno je na vodoopskrbni sustav. Preostalo nam je još nekakvih 40-ak posto kućanstava koje se treba spojiti. Ta dinamika ovisi o građanima koji podnose zahtjeve i koji se rješavaju u trenutku kad isti zahtjevi budu podneseni. Određeni broj kućanstava, ljudi koji ne žive u istima, rješavaju se u onome momentu kad budu podneseni.

Što je sa selima gdje se uopće nije moguće spojiti, kao Dubravica i dio Riđice?

U ovom trenutku Vodovod Dubrovnik putem Agencije za ruralni razvoj radi na vodoopskrbi naselja Majkovi i taj posao bi trebao biti završen do veljače iduće godine. Ostat će nam naselje Dubravica, kao jedno manje naselje grada Dubrovnika. Mi očekujemo da ćemo u veljači 2019. pristupiti problematici naselja Dubravica. Ono što treba istaknuti je da smo u travnju ove godine riješili vodoopskrbu naselja Brsečine. S Dubravicom bi zaokružili kompletnu priču svih Gornjih sela, riješili bi jedan životni problem koji je trajao posljednjih četrdesetak godina.

Zašto do sada nisu imali vodu, zašto to toliko traje?

Problem je bio u ishođenju svih potrebnih akata, od uporabnih dozvola... Imali smo probleme na samim cjevovodima, tehničke probleme koje je trebalo ispraviti. Uporabna dozvola ishođena je krajem ožujka ove godine. Sva ona silna puštanja koja su bila u predizborne svrhe 2016., 2017. rađena su putem agregata. U tom trenutku vodoopskrbna mreža nije bila u cjelosti ni gotova. U ovom trenutku su crpne stanice i trafostanice koje služe za opskrbu električnom energijom tih postrojenja su gotova. Funkcionalna su i ispravna i svatko tko želi podnijeti zahtjev za priključak, to može učiniti.

