Istražni zatvor određen je dvojici lihvara iz Šibenika koji su dužniku prijetili, fizički napali njega i suprugu, a dva su puta pokušali oteti i njegovo dijete.

Šibensko Općinsko odvjetništvo objavilo je gnjusne detalje kako su dvojica lihvara u Šibeniku pokušali naplatiti dug od dužnika.

Sumnja se da je 31-godišnjak početkom ove godine u Zagrebu, u nazočnosti 42-godišnjaka, posudio oštećeniku 3000 eura s kamatom od 400 do 500 eura mjesečno. Oštećenik je to prihvatio i do lipnja 2021. godine platio 1800 eura, nakon čega, zbog loše financijske situacije, više nije plaćao kamate niti vraćao glavnicu.

Pokušao oteti dijete

Kako bi dužnika natjerao da vrati novac, 42-godišnjak je 3. srpnja prišao dužnikovoj 12-godišnjoj kćerki dok je bila sama na rivi u Splitu i uhvatio ju za ruku te pokušao odvesti sa sobom, no dijete se uspjelo istrgnuti i pobjeći. Idućeg je dana dužnika nazvao i prijetio mu smrću, a onda je i prišao automobilu parkiranom ispred jedne trgovine u Šibeniku i iz njega ponovno pokušao oteti dijete dok bilo samo. Djevojčica se opirala pa ju je lakše ozlijedio, no nije uspio u svom naumu da ju otme.

Istog je dana poslijepodne 31-godišnjak tražio da mu se vrati novac, a okrivljeni je 42-godišnjak tražio da se nađu u trgovačkom centru. Tamo ga je udario metalnom šipkom po glavi i leđima te bocama po ruci i leđima, a udario je i oštećenikovu suprugu šakom u glavu jer je priskočila u pomoć. Muškarcu je nanio višestruke tjelesne ozljede, a oštetio je i inventar artikle u trgovini.

Prijetili mu smrću

Dva dana kasnije ponovno je prijetio smrću dužniku i članovima njegove obitelji.

Dvojici lihvara određen je istražni zatvor u trajanju od mjeseca zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. 31-godišnjaka se sumnjiči za kazneno djelo lihvarskog ugovora i protupravne naplate u pokušaju, a 42-godišnjaka zbog dva kaznena djela otmice u pokušaju, dva kaznena djela protupravne naplate u pokušaju te za oštećenje tuđe stvari, tjelesne ozljede i prijetnje.