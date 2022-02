Hrvatski inženjeri Ivica Granić i Franko Berović odlučili su podijeliti s javnošću što su prije godinu dana ugradili u Pelješki most kao znak Božje prisutnosti.

Uz stotine tisuća tona betona, željeza i asfalta, u Pelješki most je ugrađena i jedna krunica, a za to su zaslužna dvojica inženjera: Ivica Granić i Franko Berović.



"Poruka ovog našeg poteza bila je da jednog dana kada se ovoga sjetimo možemo reći svojoj djeci da smo takvo nešto učinili i da im možemo reći da su te male sitnice važne, kao i ljudi oko nas, ali posebno i Božja prisutnost u svemu što mi jesmo i što mi radimo", rekao je Granić.

On je na poklon dobio Domovinsku krunicu s križem kneza Branimira od obiteljske prijateljice i upravo je tu krunicu odlučio staviti u Pelješki most. ''Učinila mi se jako lijepa i simbolična jer ima crveno-bijela zrnca, koja podsjećaju na našu šahovnicu. Osim križa kneza Branimira, na njoj se nalaze i Gospine slike iz svih većih marijanskih svetišta i u Hrvatskoj i u BiH'', objasnio je Granić u razgovoru za Hrvatski katolički radio.



''Predložio sam kolegi Beroviću da se popnemo na vrh pilona S7, koji se nalazi sto metara nad morem te da se pomolimo i stavimo krunicu kao jedan mali znak Božje prisutnosti u tome što mi radimo. To smo napravili prije godinu dana i nekako se nismo htjeli hvaliti time. Ali, evo, kako sada radovi idu svom kraju, prisjećao sam se tih nekih trenutaka i primjećujem koliko je taj most oslikan i sniman sa svih strana, u kontekstu čelika i betona koji radimo, recimo, a meni su se ljudi učinili bitnijim, ali isto tako mi se učinila još važnija Božja prisutnost u tome što smo mi učinili, pa sam odlučio ovaj trenutak podijeliti na svojem Facebook profilu'', rekao je Granić, kazavši i da su pri postavljanju izmolili posvetnu molitvu hrvatskog naroda Blaženoj Djevici Mariji.



''Za to je u početku znalo samo nekoliko nadzornih inženjera, koji su to odobravali. Nije bilo nikakve negativne reakcije, ali to je bila naša osobna stvar. Osobno, dok sam na nekim gradilištima bio glavni inženjer i voditelj radova, zvao bih svećenike na kraju radova da blagoslove'', kazao je dodavši da mu je to jako važno.

''Ovdje nismo to spominjali, nego smo nas dvojica otišli na najvišu točku ostaviti tu jednu malu hrvatsku krunicu kao uspomenu i znak Božje prisutnosti u ovome što radimo'', zaključio je Granić.