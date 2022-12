Dva potresa od 3 i 4,1 po Richteru pogodila su jutros Jadran uz obalu središnje Italije.

Prvi potres od 3 po Richteru dogodio se u 7:55, a drugi od 4.1 petnaestak minuta kasnije.

Prema informacijama objavljenim na servisu EMSC, epicentar je bio 62 kilometra od grada Rimini na dubini od oko 10 kilometara.

Stanovnici javljaju kako je drugi potres bio "duži i snažniji".

