Višegodišnji zaposenik Ministarstva obrazovanja Dunje Bonacci pisao je ministrici Blaženki Divjak o trošenju sredstava namijenjenih sanaciji Studentskog centra.

Višegodišnji zaposlenik Ministarstva znanosti i samoprozvani uhljeb Duje Bonacci u objavi na svom blogu imena UHLJEBlog u subotu je napisao kako je iz zagrebačkog Studentskog centra pokradeno 129 milijuna kuna.

"U razdoblju od 2013. do 2017., Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu (SC) preko Ministarstva znanosti i obrazovanja (a nekoć i sporta) na ime 'sanacije dugovanja iz proteklih razdoblja' iz državnog proračuna isplaćeno je 159 milijuna kuna. Od tog iznosa, najviše je 30 milijuna kuna uistinu potrošeno za ono čemu je bilo namijenjeno, odnosno za sanaciju zaostalih dugovanja. Ostatak od 129 milijuna kuna, odnosno 81% ukupnog iznosa, je 'pronevjeren', odnosno narodski rečeno - pokraden", napisao je 1. rujna.

Nakon objave Ministarstva znanosti da je od Ministarstva financija zatražen proračunski nadzor i kako se uskoro očekuje izvještaj, Bonacci se opet oglasio na svom blogu i odlučio s Ministarstvom "podijeliti svoja saznanja kako bi što prije dobili odgovor na pitanje na što je točno potrošeno 159 milijuna kuna".

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Poštovana ministrice prof. dr. sc. Divjak,



iz jučerašnjih medijskih napisa doznao sam da ste od Ministarstva financija zatražili pomoć u vezi istrage višegodišnjeg spornoga raspolaganja sredstvima namijenjenim sanaciji Studentskog centra Sveučiilšta u Zagrebu.



Kao službenik Vašeg ministarstva ovim putem slobodan sam stoga podijeliti s Vama svoja saznanja kako biste što prije dobili odgovor na pitanje na što je točno potrošeno 159 milijuna kuna proračunskog novca namjenski uplaćenog od 2013. do 2017. Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu za potrebe 'sanacije dugova iz prethodnih razdoblja'.



Za početak, pretpostavljam da kao odgovorna i upućena dužnosnica znate da je svaka isplata proračunskog novca detaljno i trajno evidentirana u internim informacijskim sustavima Ministarstva, SAP-u (sustavu za upravljanje proračunskim financijskim transakcijama) i CENTRIX-u (sustavu za upravljanje dokmentima).

Dakle, ispisom zabilješki iz tih sustav stoga možete – bez ikakve potrebe da za to tražite pomoć Ministarstva financija ili bilo kojeg vanjskog tijela – odmah dobiti točan uvid u to tko je te isplate pripremio (ili kako se to u administrativno-stručnom žargonu kaže 'odložio'), ili tko je drugom službeniku dao nalog za njihovu pripremu.

Siguran sam da takođrer znate i to da je službenik koji je isplate naložio i/ili pripremio odgovoran za to da se u konačnici jasno zna na što su isplaćena sredstva utrošena.



Dakle, najtočniji i najbrži način da saznate na što su sredstva namijenjena sanaciji SC-a utrošena je da na temelju ispisa zabilješki o pojedinim isplatama namijenjenim sanaciji SC-a iz CENTRIX-a i SAP-a utvrdite imena osoba koje su nalagale i/ili pripremale isplate tih sredstava, i onda od tih osoba izravno zatražite sve informacije.



Pa evo niže što sam o tome ja saznao.



15.4.2015. - isplata 20 milijuna kuna, po naputku Ivane Krznar

Dana 15. travnja 2015. godine izvršena je isplata 20 milijuna kuna na račun SC-a. Prema evidenciji u SAP-u, možete vidjeti da je isplatu pripremio ('odložio') državni službenik Branko Ptiček (bpticek). Nadalje, uvidom u CENTRIX možete vidjeti da je g. Ptiček je navedenu isplatu pripremio po izravnom naputku gđe. Ivane Krznar.



15.10.2015. – isplata 15 milijuna kuna, odložila Ivana Krznar

Dana 15. listopada 2015. godine izvršena je isplata 15 milijuna kuna na račun SC-a. Prema evidenciji u SAP-u, možete vidjeti da je isplatu pripremila ('odložio') državna službenica Ivana Krznar (ikrznar).



9.6.2017. – isplata 11.9 milijuna kuna, odložila Ivana Krznar

Dana 9. lipnja 2017. godine izvršena je isplata 11.9 milijuna kuna (11.900.348,15 kn) na račun SC-a. Prema evidenciji u SAP-u, možete vidjeti da je isplatu pripremila ('odložio') državna službenica Ivana Krznar (ikrznar). Ove se isplate sigurno sjećate, budući da je provedena u Vašem mandatu (Vi ste upravo tog dana preuzeli vođenje ministarstva) pa ste ju stoga morali i osobno odobriti.



Pitajte Ivanu Krznar



Kako je gđa Ivana Krznar Vaša najbliža suradnica, načelnica Vašeg kabineta, pretpostavljam da Vam neće biti problem od nje saznati na što je točno utrošeno 46.9 milijuna kuna za čiju je isplatu – prema gore prikazanim dokumentima – upravo ona odgovorna.



Uz to, vjerujem da Vas je gđa Ivana Krznar upoznala i s činjenicom da je ona u ime našeg ministarstva nazočila primopredaji upravljanja SC-om između prvog sanacijskog upravitelja Peje Pavlovića i njegovog nasljednika Mirka Bošnjaka. Pretpostavljam da je stoga gđa. Krznar dobro upućena i u ostale pojedinosti o raspolaganju proračunskim sredstvima namijenjenim sanaciji SC-a.



Uz nadu da će Vam ove informacije biti od koristi i zanimanja, srdačno Vas pozdravljam", napisao je Bonacci.