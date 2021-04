Pri kupnji automobila vlasnici tvrtki, ali i pojedinci najčešće se odlučuju za leasing kao najisplativiji oblik dobivanja automobila na korištenje jer im to uz povoljne uvjete omogućuje da svakih nekoliko godina voze novi auto o kojem ne brinu samo oni. Iako leasing ima svojih prednosti, u posljednje vrijeme među vlasnicima tvrtki sve popularniji postaje dugoročni najam vozila. Razlozi za to su brojni, a mi donosimo one ključne.

Mnoge će tom obliku nabave automobila privući potpuna briga o vozilu koju vodi najmodavac, jednostavnost administracije te personalizirani pristup svakom korisniku dugoročnog najma, a to su samo neke od prednosti.

„Na dugoročni najam vozila odlučio sam se zbog veće fleksibilnosti pri proceduri ugovoranja, velikog izbora u floti vozila te računovodstvene komponente gdje je odbitak PDV-a priznat 100 %“, rekao je Domagoj Boršić, direktor i osnivač aplikacije RedAI.

„Trošak najma ide u 100-postotni trošak firme, pokriveni su ostali troškovi kao što je kasko, osnovno osiguranje, popravci, gume, zamjena vozila u slučaju štete itd. Preporučio bih tu opciju svim pravnim osobama“, rekao je David Ceranić, direktor Eneos d.o.o.

Prilikom odabira ovakvog oblika najma vozila, bitno je pronaći i kvalitetnog partnera koji će stavljati potrebe svojih korisnika na prvo mjesto te mu se u potpunosti posvetiti. Toga su itekako svjesni naši sugovornici koji su se odlučili za ovaj oblik najma vozila kod Hertza i, kako kažu, nisu pogriješili.

„Naš mindset podrazumijeva jednostavna i održiva rješenja koja uvijek idu korak dalje od ostalih. Održati takav status u izrazito kompetitivnom okruženju znači biti potpuno predan procesima koji su u službi razvoja kompanije. Zato se za sve ostalo oslanjamo na vanjske partnere. U tom smislu, za partnere uvijek biramo tvrtke koje najbolje zadovoljavaju naše potrebe, dok su istodobno autoriteti u svojoj industriji, fleksibilni i prilagodljivi našim potrebama. Hertz je upravo to – predvodnik u svojoj branši, ide uvijek korak dalje i iznova nas oduševi nečim novim u svojoj ponudi“, rekli su iz GO2Digitala.

„U tom trenutku sam i sam vagao između više opcija, ali kod Hertza je presudio agilan, profesionalan i klijentu usmjeren odnos, što kreće od prodaje do operativne i logističke podrške. Bez floskula, zaista, to je presudilo i pokazuje se kao konstanta i nakon godinu dana suradnje“, kazao nam je Domagoj Boršić.

Vozila se mogu unajmiti na mjesečnoj ili godišnjoj bazi, a u sklopu pojedinih usluga, u slučaju da vam tijekom trajanja najma za oko zapne neko drugo vozilo iz njihova voznog parka, korisnik dugoročnog najma ima pravo zamijeniti vozilo dva puta tijekom razdoblja najma sa sličnim modelom vozila. U svakom slučaju, koju got opciju odabrali, brigu o održavanju vozila - od registracije pa do zamjene guma, na sebe će preuzeti najmodavac.

„Za Hertz sam se odlučio zbog njihovih odličnih cijena, odnosno upola su jeftiniji od konkurencije, a cijeli proces od samog mog upita tekao je odlično. Pod odlično mislim na pristupačnost njihovih agenata. Dobro su mi objašnjene sve pogodnosti, a imaju i velik izbor automobila u različitim kategorijama“, rekao je David Ceranić.

Zbog brojnih koristi koje dugoročni najam nudi, mnogi predviđaju kako će takav oblik najma vozila postati i dominantan oblik uporabe i korištenja vozila do 2030. godine, pa tako možemo gotovo sa sigurnošću reći kako je budućnost dugoročnog najma itekako blistava.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Hertz po najvišim profesionalnim standardima.