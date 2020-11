Dubrovačka vlast pompozno je najavila novi proračun za iduću godinu. Manji je od sadašnjeg i iznosit će 579 milijuna kuna. Na kritike oporbe nije se dugo čekalo. Proračun je najavljen u jeku korona krize, dok sve više građana jedva spaja kraj s krajem.

Život u Dubrovniku nekima postaje sve teži. U Grupi pomoć za Dubrovčane povećava se broj onih kojima je potrebna pomoć.

"Unazad par mjeseci smo odrađivali jednu akciju, pa par mjeseci pauza i onda bi krenuli na drugu akciju. Sad imamo situaciju gdje smo u mjesec i pol dana odradili šest akcija za šest obitelji", kaže Vesna Tadić iz grupe Pomoć za Dubrovčane.

Korona kriza, loša sezona, sve je to kaže utjecalo.

"Traže da im pomognemo u hrani i higijenskim potrepštinama. Jako su teške poruke koje ja svakodnevno dobivam na svoj profil. To su vam majke koje pišu da imaju danas nešto skuhati za svoju djecu, a sjede na kauču i razmišljaju što će i kako će to sutra", govori Vesna Tadić.

Bolje uvjete života trebao bi jamčiti i dubrovački proračun za iduću godinu. No, jedan projekt, kojim se voli kititi vlast, još neće ugledati svjetlo dana - azil za životinje.

"Od azila do daljnjega nema ništa. Ako vlast kaže do 2022. onda to sasvim sigurno znači još najmanje pet godina poslije toga. Činjenica je da nas lažu iz dana u dan. Kako koji tako gori“, kaže Anica Sambrailo iz Društva za zaštitu životinja Dubrovnik.

A nove proračunske kalkulacije i ideje podloga su i za politička prepucavanja i kriitke.

"Ovaj proračun je prenapuhan, prvi izborni proračun. Ne pokriva sve segmente onih kojima je to najpotrebnije u gradu. Ne pomaže ni gospodarstvenicima ni ugroženima“, smatra Miho Obradović, vijećnik HNS-a.

"Jako puno prihoda je vrlo paušalno procijenjeno. Da će se 60 do 70 posto turizma vratiti. Oni očekuju izvore novčane pomoći za koje mi vijećnici uopće ne znamo čiji su i kad će doći", kaže gradski vijećnik i predsjednik dubrovačkog SDP-a Jadran Barač.

"Proračun u kojem polovina iznosa ide na administraciju grada i gradskih poduzeća ustanova i na vraćanje anuiteta velikih kreditnih zaduženja koje je Grad preuzeo na sebe i najavljivani projekti ne idu u kontekst sa situacijom u kojom se nalazimo“, govori Mostov vijećnik Maro Kristić.

A to znači borbu za svaku kunu u novčaniku građana.

Gradonačelnik: "Dubrovnik je grad s bogatim potrebama"

Reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič o financijskoj situaciji Grada je razgovarao s gradonačelnikom Dubrovnika Matom Frankovićem. On uvjerava - Grad građanima može pomoći.

"Grad Dubrovnik vrlo aktivno pomaže sugrađanima raznim mjerama pomoći, socijalnim davanjima, mjerama jednokratne pomoći. Uvijek smo na raspolaganju i uvijek ćemo pomoći onima od potrebe", kaže Franković.

Tvrdi da je proračun realan i ostvariv. "To će se vidjeti na kraju iduće godine, do sada smo sve proračune vrlo realno planirali i ostvarivali", kaže i dodaje da je Dubrovnik jedan od prvih u Hrvatskoj koji je smanjio plaće zaposlenima u Gradskoj upravi.

"Smanjili smo za 10 posto zaposlenih u Gradu, neće dobiti božićnice, a neće biti otkaza", naglašava gradonačelnik. Osvrnuo se i na pitanje o gradnji azila za životinje te rekao kako Grad godišnje izdvaja oko milijun kuna za napuštene životinje.

"Izradili smo svu projektnu dokumentaciju za novi azil, možda najbolji u Hrvatskoj. Uskoro mijenjamo GUP i omogućit ćemo do veljače građevinsku dozvolu i nadam se vrlo skoro početak gradnje", uvjerava.

Komentirao je i navodno bogatstvo Dubrovnika upitan zašto Grad traži jamstvo države za kredite.

"Grad koji nema razvijenu kanalizacijsku i vodoopskrbnu mrežu, a zadnja je škola izgrađena 1985. godine nije bogat. To je grad sa bogatim potrebama. Za to je kriv netko tko nije radio. Naravno da se zadužujemo kako bi sustav održali, ali Grad u roku od godinu dana može vratiti sve svoje obveze. Očekujem to do proljeća 2021.da će se normalizirati. Normalno će grad funkcionirati, ne bih prikazivao situaciju katastrofalnom, mi smo grad koji je izgubio 200 milijuna kuna prihoda u 2020. godini, a još nije ušao u minus“, uvjerava Franković.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr