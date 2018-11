Zastupnica u Europskom Parlamentu i bivša gradonačelnica Dubrovnika, Dubravka Šuica u intervjuu za Dnevnik Nove TV komentirala je reakcije hrvatskih političara na Marakeški sporazum, odbijanje predsjednice da ode u Marakeš i zaključila kako bi Hrvatska trebala stati uz većinu europskih država te se razvijati u "normalnu i civiliziranu zemlju".

Možete li razumjeti motiv Predsjednice, prvo hoću pa neću u Marakeš?

Moram reći da sam za to saznala iz medija, i ne bih se upuštala u komentare. Očito predsjednica ima neke svoje razloge.

Koji bi to mogli biti?

Teško mi je komentirati u ovom trenutku, ona sigurno najbolje zna. Možda bi najbolje bilo da vam predsjednica objasni zbog čega.

Da, ali ona nije rekla razlog zašto, zbog čega ona ne želi ići tamo, ona je samo rekla „Ja ne idem“. Da li su po vama to unutarnji politički razlozi i jeftino skupljanje poena ili je po srijedi neka globalna šira slika?

Sigurno nešto globalno Predsjednica ima, ali ja ne mogu tumačiti njene misli.

Da li je to dobro na razini hrvatske države, koju poruku mi kao zemlja šaljemo? Predsjednica ne ide tamo, a ona je dobila poziv, tko će uopće predstavljati ovu zemlju?

Neće biti važno tko je tamo prisutan, mi smo radili na tom dokumentu, prije svega smo dali ovlasti EU-u da s jednim glasom odlučuje o tom dokumentu, u tom smislu Hrvatska je već pristala na tako nešto. Vjerujem da ćemo biti dio tog kompakta neovisno o tome hoće li Predsjednica biti tamo ili neće. Na kraju priče, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaduženo je za reguliranje tog pitanja.

Običnom čovjeku nije jasno, koju mi politiku zastupamo kod pitanja legalnih migranata? Predsjednice koja ne ide tamo, ili Vlade koja to podupire?

To je teško pitanje na koje vam ne mogu odgovoriti, s obzirom da sam ovdje kao potpredsjednica Odbora za vanjske poslove EU parlamenta.

Ali ste i utjecajna HDZ-ovka.

Točno jesam. Ne znam koliko sam utjecajna, ali jesam. Nismo o tome razgovarali i ne znam u ovom trenutku, međutim sigurna sam da će se Republika Hrvatska svrstati na stranu Europske unije i da će Hrvatska postupiti kao i ostale članice EU-a s obzirom da smo i do sada sve podržavali, na svim razinama.

Zašto je to dobro? Zašto je za Hrvatsku dobro da se ovaj sporazum realizira?

Smatram da Hrvatska treba brinuti o migrantima, ali o legalnim migrantima, naravno. Nemojte zaboraviti da je svaki Europljanin, a i dio Hrvata, u zadnjih 100 godina barem jedan put u životu bio migrant. Treba imati solidarnosti i razumjeti o čemu se radi. A posebice zato što to nisu samo migranti u onom smislu riječi kako ih u posljednje vrijeme poimamo, to su i naši studenti, Hrvati koji žive u iseljeništvu itd.

Ali Predsjednica se svojim odbijanjem da ode tamo svrstala uz Ameriku, Mađarsku, Austriju, Višegradsku skupinu. Je li to smjer kojim trebamo ići?

Ja vam na to pitanje ne mogu odgovoriti.

Dugo ste u vanjskoj politici.

Tako je. Vlada će očito imati svoje stajalište i bit će uz ovaj kompakt.

Taj kompakt podupitre matica EU-a. Znači mi se trebamo brinuti da budemo uz tu maticu, uz Njemačku i Francusku?

Ovo je moje osobno stajalište, smatram da Hrvatska treba biti uz većinu zemalja Europske unije.

Znači da je Predsjednica pogriješila.

To ste vi rekli.

Pa tako to zvuči. A kako tumačite činjenicu da su te zemlje Višgradske skupine, Poljska, Češka, Slovačka, Mađjarska, koje uopće nemaju migranata, tako agresivno protiv?

E to je zanimljivo. Trebalo bi se sociološki ili politološki istražiti zašto su zemlje koje su najmanje ugrožene migracijama, zapravo najviše protiv njih, ali činjenica je da su posljednji izborni rezuzltati u Italiji i Njemačkoj pokazali da su migracije postale glavni problem u tim zemljama. I to je razlog zbog čega se mnogi dodvoravaju biračima u tim zemljama. Prije svega jer ne prijeti takva opasnost tim zemljama. Prijeti Španjolskoj, prijeti Grčkoj, prijeti Italiji, ali Srednjoj Europi ne baš, koliko ja pratim.

Pratite ove trendove pred izbore za Europski parlament. Može li se dogoditi da to migrantsko pitanje bude glavna tema kampanje. Mi znamo kako razmišljaju poljska vladajuća stranka, mađarska stranka, i sad da se neki od naših političara na to naslone i da to bude pozivanje na sitne strasti?

Ne bi mi bilo drago da ta tema bude glavna na europskim izborima jer ima puno važnijih problema koje treba riješiti u EU. Čudilo bi me da se Hrvatska tu svrsta i da to bude glavno pitanje na našoj agendi.

Ili neki naši političari?

Neki možda desniji krugovi, ako se to može uoće tako okarakterizirati, bi to željeli staviti na dnevni red kao što je evidentno iz vijesti ovih dana, ali ja vjerujem da ćemo nastaviti s mainstream politikom koju zagovara naš premijer Plenković i da ćemo u tom smjeru ići i da će se Hrvatska razvijati u normalnu i civiliziranu zemlju.

Znači uz Angelu Merkel?



Angela Merkel odlazi, a mi ostajemo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr