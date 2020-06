Avion, koji je u kvaru od 13. lipnja, trenutno se nalazi u Dubrovniku gdje se kvar otklanja.

Prizemljen je službeni državni zrakoplov! Naime, 13. lipnja došlo je do kvara na letu kojim su hitnim medicinskim prijevozom trebali prevesti pacijenta iz

Dubrovnika za Zagreb. No pri slijetanju u dubrovačku zračnu luku primjetili su da iz desnog motora curi ulje. Potvrđeno je to za Dnevnik Nove TV u Direkciji za korištenje službenih zrakolova.

Nitko od članova posade, ali ni putnika tom prilikom nije bio ugrožen. Avion se trenutno nalazi u Dubrovniku, gdje se kvar otklanja. Predsjednik Zoran Milanović, koji je Vladinim zrakoplovom trebao otputovati u službeni posjet Moskvi, otkazao je svoj odlazak. Kažu kako kvar nije moguće popraviti do planiranog putovanja, a komercijalnih letova prema Rusiji zbog epidemije koronavirusa još nema.

"Iz desnog motora zrakoplova uočen je neuobičajeno veliki gubitak motorskog ulja, te je prema uputama proizvođača motora odrađen niz testova kako bi se utvrdila

što preciznija pozicija samog kvara na motoru. Taj kvar je uobičajen u zrakoplovstvu na mlaznim motorima. Nitko od članova posade ni putnika nije bio ugrožen. Dolazak posebnog tima mehaničara, za popravak spomenutog kvara na zrakoplovu, u Dubrovniku se očekuje danas. Radovi na zrakoplovu bi trebali biti gotovi 24. lipnja 2020., ako ne bude potrebe za daljnjim radovima", poručio je ravnatelj Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Ivan Klanac.

