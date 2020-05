Prije pet dana Vlada je objavila poziv za sufinanciranje najma onima koji su zbog potresa ostali bez svojih domova. A sutra će, kako Dnevnik Nove TV prvi doznaje, Ured ministarstva državne imovine preseliti u studentski dom Cvjetno naselje.

Od građana koji su ondje smješteni zaprimat će zahtjeve i tako ubrzati proceduru.

Što će se događati u sljedećim danima i kako izgleda cijela procedura, za Dnevnik Nove TV objasnio je državni tajnik ministarstva državne imovine Krunoslav Katičić.

Kako je kazao, sutra u Studentski dom Cvjetno naselje dolazi ekspertna ekipa iz Ministarstva državne imovine pojačana s mladim ekonomistima i pravnicima s Ekonomske i pravne klinike kako bi pomogli ljudima u neposrednom kontaktu da ostvare svoja prava na najam stana prema odluci Vlade.

"Naime, sutra dolazi prijemna pisarnica ministarstva. Svaki od građana koji će podnijeti zahtjev, on će odmah biti uzet u obradu, obračunat, možda će se zatražiti nekakva dokumentacija. Kolege s Ekonomske i pravne klinike mogu pomoći u nekim drugim pitanjima, ukoliko će biti otvorenih pitanja", objasnio je Katičić.

"Mislim da će biti efikasno i na dostojanstvo svih građana koji su zatečeni ovom prirodnom nepogodom", dodao je.

Postupak će se proširiti i na druge dijelove grada

Navodi kako bi se ovaj postupak trebao proširiti i na druge zahvaćene dijelove grada i okolicu. "Naravno da se razmišlja i o tome. S obzirom na broj korisnika u Cvjetnom naselju, krenuli smo odavdje, pa ćemo se proširiti na druge dijelove grada Zagreba", najavio je Katičić.

Na pitanje o zgradama sa žutim oznakama, kaže kako se odlukom prvenstveno rješavaju crvene oznake.

"Imaju pravo na najam stana. Veliki je problem žutih oznaka. Što kazati građanima? To su teške situacije, postoji odluka Vlade o nabavi kondenzacijskih bojlera, popravak krovišta i za takozvane potporne zidove, no do konačnog pregleda i utvrđivanja obima oštećenja od struke statičara, nećemo moći puno napraviti", kazao je.

"Pozivam da svi pokušaju ili iz zajedničke pričuve, ukoliko se radi o više stanova u zgradi, napraviti što prije hitni pregled kako bi se utvrdilo stvarno stanje nekretnine i oštećenja", naglasio je Katičić.

Detaljan pregled obavezan kod mnogih

Za zgrade kojima je potreban detaljan pregled kaže da je veliki broj oštećenja.

"Potrebni su detaljni pregledi. Nažalost, mislim da sadašnja komunikacija i postupci koji su krenuli i koji su u nadležnosti isključivo Grada Zagreba nisu na odgovarajući način postupili. Stoga ih pozivam da svi zajedničkim aktivnostima pokušamo što prije pomoći građanima, da se što prije utvrdi stvarno stanje i da stručne ekipe statičara ili neke druge struke što prije izađu na teren i što prije utvrde stvarno stanje nekretnina", kazao je Katičić.

Stanova za najam ima

Za stanove koji će biti u najmu kaže kako je aktiviran plan koji je jasan i jednostavan. "Sama činjenica da dolazimo građanima na Cvjetno naselje pokazuje da se približavamo građanima, da će na jednom mjestu moći dobiti pravu informaciju, punu informaciju i vjerodostojnu informaciju", objasnio je.

"Stanova ima, no potrebno je što prije napraviti određene kriterije da budu za one kojima je stvarno potreban", zaključio je Katičić.

