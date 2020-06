Od početka srpnja kreće velika akcija Državnog inspektorata. Provjeravat će rad u kampovima, hotelima i marinama, a na teren će izaći turistički i sanitarni inspektori. Cilj im, tvrde, nije kažnjavanje.

U pogledu na more iz jednog kampa na Čiovu nitko ne uživa. Radi se o jednom od starijih kampova kroz koji je prošlo mnoštvo gostiju, a sada je zbog koronavirusa prazan.

"Slabo, loše, kritično. Boje se ljudi da ne dobiju bolest", rekao je vlasnik kampa Gajo Domić.

I dok se unatoč tome pripremaju za goste, Državni inspektorat najavljuje obilazak kampova od prvog srpnja.

"Što će provjeravati? Nema nikog, sve prazno. Lani je bilo 7. 5. sve puno, a sad je prazno. Neka dođu na kavu, ali nema što provjeravati", rekao je Domić.

Uz kampove i marine, turistički i sanitarni inspektori provjeravat će spremnost za sezonu i u ugostiteljskim objektima hotela.

"Ako im je cilj kazniti ugostiteljske objekte i zaraditi što više novca u ovim teškim vremenima, onda je to loše. Ali, ako im je cilj da se stvarno održi dobar, pozitivan duh Covida-19 i brojki, onda je to dobra stvar", rekao je voditelj hotela Bruno Nizić.

Izdavanje računa, normativi, cjenik i mjere za borbu protiv koronavirusa samo je dio onoga što će se pregledavati.

"Morat će biti jasno označeno koja je to kategorija objekta. Je li to hotel? Koji broj zvjezdica? Kesu li to sobe? Apartmani? Morat će biti izraženo radno vrijeme. Svakom gostu ćemo pri dolasku morati izmjeriti temperaturu, zapisat ime i prezime. Ako ima temperaturu preko 37, morat ćemo dojaviti određenim institucijama", rekao je Nizić.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić poručuje: "Nije cilj izricanje sankcija, nego doprinos za još jednu bolju i kvalitetniju pripremu turističke sezone koja nas očekuje i po prvi puta ćemo izaći s takozvanim check listama s elementima nadzora i svi će naši turistički i ugostiteljski djelatnici znati što će se nadzirati."

Nadzorom će biti obuhvaćeni oni hoteli, kampovi i marine koji će tijekom ove sezone biti otvoreni za turiste.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr