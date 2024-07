Čelnici NATO zemalja okupili se u Washingtonu: "Rusija vodi kampanju zastrašivanja onih koji pružaju potporu Ukrajini"

Čelnici 32 zemlje članice NATO-a, među kojima je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, okupili su se na samitu u Washington, na kojem se obilježava 75. obljetnica saveza.

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg najavio je novi značajan paket za Ukrajinu koji uključuje dugotrajnu potporu, ali i hitnu vojnu pomoć, uključujući protuzračnu obranu. Istaknuo je da Rusija vodi kampanju zastrašivanja onih koji pružaju potporu Ukrajini.

"Vidjeli smo obrazac pojačanih ruskih neprijateljskih postupaka protiv NATO saveznica tijekom proteklih mjeseci u organizaciji ruskih sigurnosnih službi. To su sabotaže. To su hakerski napadi. To su pokušaji paleža. To su različite vrste malicioznih postupaka protiv NATO saveznica", rekao je Stoltenberg.

Uoči početka samita, za hrvatsko izaslanstvo je organizirano druženje u našem veleposlanstvu u Washingtonu.

U pratnji predsjednika Milanovića bili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković sa suprugom, ministar obrane Ivan Anušić, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te šef SOA-e Daniel Markić.

Uz hrvatske iseljenike, koji su u veleposlanstvo stigli iz cijele zemlje, bilo je i bivših diplomata te drugih uglednika.

"Predsjednik i prva dama su imali prekrasan posjet New Orleansu jesenas. Zajednica je bila toliko impresionirana da smo morali doći na ovaj događaj jer osjećamo duboku privrženost prema Hrvatskoj. Mi smo stara zajednica, u koju je većina Hrvata stigla krajem 19. stoljeća. Primjerice, ja sam šesta generacija Hrvata i unatoč svom tom vremenu, još uvijek se osjećam kao Hrvat", rekao je James Coleman, Hrvat iz New Orleansa.

