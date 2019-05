Ministar državne imovine Goran Marić izjavio je u ponedjeljak u Splitu da svaki dan pronalaze kako je Republika Hrvatska suvlasnik određenih nekretnina kojima se 30 godina bespravno koriste nepoznate pravne osobe kojima se ulazi u trag te da je dosad pokrenuto 1500 postupaka protiv onih koji su se bespravno koristili državnom imovinom.

Ustvrdio je kako se time nitko nije bavio i podsjetio da je Ministarstvo državne imovine trebalo biti utemeljeno 1991. godine pa danas za njim ne bi bilo potrebe.

"Nijedna tranzicijska zemlja koja je mijenjala društveni sustav nije dobro prošla a da nije imala institucionalnu brigu o svojoj imovini. U Hrvatskoj je to izostalo, zato je sada golemi teret na Ministarstvu državne imovine. Svagdje gdje je vladala uređena anarhija mi smo morali reagirati. Institucionalno je reagirala Vlada i ministarstvo. Naravno da su mnogi zatečeni tim novim odnosom, ali zar je normalno da netko u središtu Splita ili Zagreba potpuno besplatno koristi prostor čiji nije vlasnik ili ga čak iznajmljuje trećim osobama i to naplaćuje?" upitao je ministar Marić, dodajući kako to nije normalno te da te nenormalne pojave eliminiraju.

Rekao je da je Hrvatska zbog toga izgubila milijarde i da su u zadnje dvije godine već mnogo toga promijenili. Najvažnije je bilo promijeniti Zakon o upravljanju državnom imovinom, nakon čega je promijenjen Zakon o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora jer, istaknuo je ministar Marić, da to nisu učinili, "ne bi imali pravne osnove za reakciju prema bespravnim korisnicima".

Dodao je kako je DORH pokrenuo 1500 postupaka protiv bespravnih korisnika te da ima i onih koji se koriste hotelom koji vrijedi deset milijuna eura te ga, iako je vlasništvo Hrvatske, ne žele vratiti.

"Ima takvih. Ima ih diljem Hrvatske, nije jedan. Ima onih koji su po gradovima prodavali stanove, poslovne prostore i objekte na zemlji u vlasništvu države. To je jedna kaotična situacija. Po centru Zagreba su iznajmljivani poslovni prostori trećim osobama od onih koji nisu vlasnici. Zamislite kada netko ima mjesečnu zakupninu na jednom prostoru 70 tisuća kuna. I tako godinama. Sada taj prihod od 70 tisuća kuna ide Republici Hrvatskoj", objasnio je ministar Marić.

Rekao je i da su dosad sklopili 300 ugovora.

Na novinarsko pitanje hoće li bespravni korisnici trebati državi vratiti novac koji su uprihodili, odgovorio je da su protiv svih osoba koje su se koristile imovinom Republike Hrvatske obračunali i podnijeli zahtjev DORH-u da se provede ovrha nad tim tražbinama. (Hina)