Ova će vam priča pokazati da društvene mreže nisu nimalo bezazlene, kako najobičnija razonoda i virtualni prijatelji mogu život zagorčati, pretvoriti ga u noćnu moru.

Nika Ostojić godinama proživljava teror zbog manijaka koji joj na sve žive moguće adrese: mailove, Facebook, Instagram, blogove - šalje psovke, uvrede, pornografske sadržaje. Zvone joj telefoni, kućni, mobitel, stižu notifikacije...u toj mjeri da je doista smatra - izgubila razum.

Salve uvreda, bezbroj lažnih profila, poruke degutantnog pornografskog sadržaja - čita to Nika na svojim profilima društvenih mreža.

''Lagano su počele prije tri godine. Intenzivirale se prije dvije, eskalirane prije godinu, a eksplodirale ovo ljeto'', priča Nika.

Na desetke lažnih profila šalju joj pornografske sadržaje, prijete tužbama, zovu nju i njezinu obitelj na telefone i pišu joj stvari koje znaju samo njoj bliske osobe. U tolikoj mjeri da je počela ludjeti.

''Uglavnom, ta osoba želi me psihički dokrajčiti. Poziva na linč tako što ostavlja po profilima nasumično odabranih ljudi: na ove brojeve maltretirati Niku Ostojić. I onda ide broj od njezine mame, broj ovoga, onoga... kućnog, u vikendici…'', priča Nika.

No, tvrdi, nije na meti samo ona već i njezin prijatelj Ivica. Oboje dobivaju poruke s lažnih profila koji poruke šalju u ime jedne Playboyeve zečice.

''Uporna je. Kad blokiram taj jedan profil, odmah se za minutu stvori novi. Rekord je 12 u jednom danu. Pišu o njoj u trećem licu kao da su oni neki njezini ljubavnici, zaštitnici'', objašnjava Nika.

Otišli smo i do Nikina prijatelja Ivice, koji tvrdi da prima poruke od iste osobe.

''Ona je počela maltretirati mene, sve moje'', rekao je Ivica.

Nije nam preostalo ništa drugo doli kontaktirati s dotičnom Playboyjevom zečicom. ''Mene se konstantno optužuje za nešto s čim nemam veze, a za što ne znam'', rekla je Zrinka Pilipović, Playboyjeva zečica.

Netko u ovoj priči ne govori istinu. Kako su se urbana blogerica, njezin prijatelj Ivica i Playbojeva zečica našli u grotlu internetskog nasilja? Scenarij je to dostojan holivudskih serija. No da biste shvatili tko tu koga i zašto je baš to troje ljudi u igri, bitno je krenuti kronološki.

Ema Branica i Zrinka Pilipović, Playboyeva zečica (Foto: Dnevnik.hr)

Sve je počelo, govori nam Nika, prije dvije i pol godine. ''Događa mi se to otkad se jedna djevojka koja se htjela slikati za časopis za koji sam ja tada radila i bila je odbijena, navodno ona, počela je maltretirati mene na sve moguće internetske načine'', rekla je Nika

Zrinka se htjela slikati, iz redakcije joj je rečeno kako mora malo stesati liniju pa neka se ponovno javi. Međutim, Nika tvrdi da je ta djevojka Zrinka ili netko s njezinom slikom profila bio uporan, neugodan, pa je Nika na svom profilu o njoj počela javno pisati. Tada se Niki javio Zrinkin bivši dečko.

''Javio mi se i ispričao za njezino ponašanje. Meni je taj čovjek bio simpatičan, došli smo do toga da je on web-dizajner i on je meni napravio web. Kako je on meni to napravio za malo novca, ja sam njega izvela na neki koncert. Ja sam njega tada prvi put vidjela uživo i složili smo se jako dobro'', priča Nika.

Od tada započinje prijateljstvo Nike i Ivice, koji je tvrdio kako je Zrinkin bivši. Počele su stizati prijetnje s lažnih profila koji su pisani u Zrinkino ime.

''Uništenjem, ma što to značilo - to je glavna prijetnja. Prijetnja tužbom zato što sam ja tu osobu nešto sputala u životu'', kaže Zrinka.

Neko vrijeme bilo je malo zatišje, pa je ponovno krenulo. Zrinka se nakon više od godinu dana rada na sebi ipak slikala za Playmate studenog i postala Playboyeva zečica. Tada su stvari opet eskalirale. Tada je Nika čak i dala otkaz u časopisu.

''Ja sam krenula u novu vrstu posla jer sam u te tri godine odustala od javnog pisanja'', rekla je Nika.

Svi oko nje, pa i njezin prijatelj, činilo se, bili su na meti lažnih profila. ''Kako je rekla moja najbolja prijateljica, mi smo osumnjičili 90 ljudi i napali ih'', kazala je Nika.

Tada je Nika postala zlostavljač. Bila je uvjerena kako joj se Zrinka osvećuje zato što je bila odbijena za slikanje kada se prvi puta javila.

Lažnim profilima koji su navodno Zrinka, Nika je vraćala najvećim mogućim uvredama: ''Prostitutka dok joj se tijelo mrtve matere nije ohladilo ne prestaje Jeb*** u inbokse sve i svačije. Kako pričam s jeftinom prostitutkom znam i ja igrati nisko''.

Nika je bila uvjerena kako joj se Zrinka osvećuje što je bila odbijena za slikanje kada se prvi puta javila. Stoga je rigala vatru na nju i bivše kolege iz časopisa, redom sve vrijeđala jednakim uvredama kakve je i ona sama dobivala.

''Ispala sam luda ispred dosta ljudi jer sam ih napadala jer je sve upućivalo u nekom trenutku na nekoga i što drugo nego reći nego - daj prestani!''

Čak je i izgubila neke prijatelje, ali Ivica je uvijek bio tu. U Zrinkino ime njima je pisano u množini, pa su oni i njoj odgovarali u množini s Nikina profila. A Zrinka je najmanje u Hrvatskoj, većinom putuje i uopće ne prati te ljude na društvenim mrežama.

''Priča se da je mene policija zvala na razgovor, da se protiv mene vodi kazneni postupak za nametljivo ponašanje. Ali to nije istina'', rekla je Zrinka.

Istina je zapravo posve drukčija. Jedini čovjek koji povezuje ove dvije žene jest Nikin novopečeni prijatelj Ivica i, kako tvrdi, Zrinkin bivši. I zapravo se protiv njega vodi kazneni postupak.

''Protiv njega se vodi kazneni postupak za nametljivo ponašanje na Općinskom državnom odvjetništvu. Postupak je pri kraju, a malo se odužio jer ga on opstruira'', rekla je Zrinka.

Sve to vrijeme, od početka ove priče, ima zabranu pristupa i ostvarivanja bilo kakve komunikacije sa Zrinkom. U protivnom ide u istražni zatvor.

''Upoznali smo se preko Facebooka i on se u mene zaljubio pa je umislio da sam se ja u njega. Ja sam mu rekla da nije tako, on to nije htio prihvatiti i počeo je stalking, dakle nametljivo ponašanje. To sam prijavila policiji, policija ga je uhitila'', ispričala je Zrinka.

Zvao ju je, slao poruke, kontaktirao s lažnih profila, mailova, zvao njezinu majku, dolazio joj na vrata. Na jednom od njegovih profila čak smo i našli tragove toga - kada joj je javno izjavljivao ljubav.

Nevjerojatno da se opsjedanje lažnih profila počelo događati Niki baš kada se počela družiti s njim - i to sve pod krinkom Zrinke.

''O tome ništa ne znam, imam život, posao, prijatelje, putujem dosta, nemam vremena niti interesa baviti se s takvim stvarima'', kaže Zrinka.

Ivica i Nika (Foto: Dnevnik.hr)

Nika nam govori kako je on njoj pak tvrdio kako Zrinka i njega proganja - kako i njemu stalno dolaze poruke tih lažnih profila. Zato smo uz pomoć stručnjaka za računalnu sigurnost pokušali doznati odakle ti lažni profili pišu. Dobili smo koordinate i unijeli ih u kartu - i dobili lokaciju Sveta Nedelja! Ali tamo ne žive ni Nika, ni Zrinka, nego Ivica.

''Živim u Sv. Nedelji, ali to... To je nemoguće. Zato što se svaka IP adresa mijenja svakih nekoliko sekundi'', rekao je Ivica. Suočen s dokazima da su poruke slane upravo s te geolokacije, on i dalje tvrdi: ''Sv. Nedelja nije jedan čovjek. Sv. Nedjelja je 30 tisuća ljudi.''

Nema ih niti 20 tisuća, a od svih tih ljudi jedini on zna i jednu i drugu. Ivica ima zabranu komunikacije i prilaska Zrinki, a Niku nosi na prsima - doslovno. Naime, Ivica si je od silnog prijateljstva i tog rata koji su tobože vodili protiv Zrinke na svoja prsa tetovirao Nikino lice. Obavijest o tome je dobila i Zrinka, naravno s lažnog profila.

''Ja ignoriram, ali oni ne staju. Morate poduzeti nešto više od ignoriranja'', rekla je Zrinka.

Opsjednutost i osveta zbog neuzvraćene ljubavi pretočila se u mržnju po društvenim mrežama u kojima se blatilo Zrinku do te mjere da joj se i u pokojnu majku diralo.

''Kad mi je mrtvu majku počela vrijeđati, to je bila kap koja je prelila čašu da se sudski zaštitim'', rekla je Zrinka.

Jer, govori nam, nema izbora, tužit će Niku. A Nika je tek sada shvatila kako je postala sredstvo i jedini način da se Ivica obrati Zrinki.

Nika Ostojić, blogerica i kolumnistica (Foto: Dnevnik.hr) - 1

''Zrinka, koja je tu najveća kolateralna žrtva koju nisam poznavala, ja sam se nje bojala jer se doimala kao psihički jako bolesna'', kaže Nika.

Nisu svi koje upoznate preko mreže prijatelji iako se na mrežama tako zovu, i nemaju svi dobre namjere. Na sva pitanja koja smo mu postavili Ivica nije pružio ni jedan argument ni suvisao odgovor. I dalje tvrdi da poruke Niki nije slao on.

Krađe identiteta, lažno predstavljanje, maltretiranje - sve su to kaznena djela. Nika je izgubila prijatelje, dečka. Sada kada ima novog, boji se pohvaliti njime jer se boji da joj lažni profili ne unište još jednu vezu. I sada tek razumije da je neka tamo žena ni kriva ni dužna proživljavala isto što i ona.

''Zrinki se ispričavam, ali neka i ona shvati mene. Samo želim mir, samo to želim'', zaključuje Nika.

Mir za sve, i kolege i druge ljude koje je napadala misleći kako joj oni to rade. A zapravo onaj tko je izluđuje sjedi kraj nje i tješi je, pa je pak u drugi čas potiče da piše gadosti jer kada bi to sam napisao bio bi iza rešetaka. Nika je nasjela na priču i život joj se okrenuo naglavačke, ne samo onaj virtualni već i stvarni.