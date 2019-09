Priča o Damiru Škari otvorila je Pandorinu kutiju. Ohrabrile su se brojne žrtve seksualnog nasilja, žene koje su se odlučile dignuti glas i suprotstaviti se zlostavljačima. Tako je u javnost procurila i priča o školskom kuharu koji zlostavlja svoje kolegice, a zbog kojeg Osnovna škola Pavleka Miškine u Zagrebu sada mora platiti odštetu žrtvi.

Istražujući priču o zlostavljanju žena u školskoj kuhinji, otkrili smo da je zapravo žrtva kuhar. Dvije žene koje su se urotile protiv njega lagale su i krale. Što je najgore, za to postoje dokazi: izvješće pravobraniteljice, presuda, ali postoje čak i snimke nadzornih kamera koje su zabilježile krađu hrane iz školske kuhinje.

U ovoj su priči dvije suprotstavljene strane. Kuharica i pomoćna kuharica protiv ravnateljice, učitelja i kuhara. Jedino u čemu se slažu jest godina početka problema.

"Sve je krenulo 2012. godine, nakon što je ravnateljica zaposlila kuhara. Nakon toga je odmah krenuo na mene. U WC-u je lupao po vratima, hvatao me za prsa i stražnjicu te je govorio da je bosanska stražnjica tvrda. Kad bih nosila lonac, on bi me primio za prsa, a dok sam bila na sudoperu i prala suđe, on bi se primio za prsa i češao se o mene", rekla je Mara, pomoćna kuharica u školi.

Tada je tvrdila kako ju je gurnuo tako jako da je pala na pod: "Dotrčala je pomoćna kuharica i učitelji koji su me podigli. Nakon toga smo išli kod ravnateljice i rekla sam da me kuhar udario, ali nas ravnateljica nije ni htjela primiti. Rekla je da izmišljamo, okrenula se i otišla", nastavila je Mara.

Mara, pomoćna kuharica (Foto: Dnevnik.hr)

No pisani tragovi tu izjavu demantiraju. Dapače, kuharica i pomoćna kuharica sa svojom sindikalnom predstavnicom došle su kod ravnateljice i prijavile da se taj događaj dogodio. No nisu to prijavile odmah, već mjesec dana kasnije.

Oglasila se na tu tvrdnju i ravnateljica OŠ Pavleka Miškine Vesna Vrbanović Janičić: "Na moje pitanje zašto me tada nisu obavijestile, pozvale policiju ili išle k doktoru, nije bilo odgovora. One ne znaju zašto to nisu napravile, ali tvrde da se to dogodilo."

Ravnateljica je svejedno poduzela konkretne korake te je novom kuharu izdala preventivno upozorenje.

Na pitanje je li se sve to događalo u 2012. godini, pomoćna kuharica odgovara da se to događalo 2012., 2013. i 2014. godine. No ni to baš nije točno. Naime, škola se obnavljala školske godine 2013./2014. i nisu radili zajedno.

Tvrdile da se kuhar primao za spolovilo pred učiteljima i djecom

Pomoćna kuharica pisala je prijave, često navodeći kuharicu kao svjedoka. Pisale su i drugim institucijama. Obje su se požalile pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, koja je ustvrdila da škola mora poduzeti više u zaštiti pomoćne kuharice.

Škola je zbog toga uvela videonadzor. Prijave nisu prestajale, pa su u školi često bile i inspekcije. Zbog videonadzora sve je lako dokazivo, tvrdi ravnateljica, te dodaje da nisu imali nikakav negativan rezultat inspekcija.

Kulminacija prijava dogodila se kada je pomoćna kuharica urudžbirala prijavu protiv kuhara, u kojoj piše kako je kuhar pjevao prostačke pjesme i primao se za spolovilo pred učiteljima i djecom.

"Nakon tog događaja pregledala sam snimke kamera od tog i još dva prošla dana te sam ustanovila da su to bila normalna tri radna dana", rekla je ravnateljica škole Vrbanović Janičić. Zatražila je očitovanje pomoćne kuharice, ali se ona nije očitovala, već je otišla na bolovanje. Godine 2017. opet su se žalile pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Vesna Vrbanović Janičić, ravnateljica OŠ Pavleka Miškine (Foto: Dnevnik.hr)

Upitali smo ravnateljicu o toj prijavi. "Tada je odluka pravobraniteljice bila da je škola učinila apsolutno sve što je bilo u njezinoj moći i da se postupalo razumno kao što je i trebalo", odgovorila je.

Predložena je medijacija, odnosno izmirenje, kako bi se popravili duboko narušeni međuljudski odnosi. U službenom dopisu piše da je kuhar pristao, a pomoćna kuharica i kuharica nisu se pak oglasile kada je medijacija trebala započeti.

"Mi smo rekle da ćemo se mi njoj obratiti putem odvjetnika kada sve bude zakazano. I ona nije više ništa tražila niti smo dobile kakav službeni dopis od nje", rekla je pomoćna kuharica na pitanje novinarke o neoglašavanju na medijaciju.

Osim njihovih pritužbi protiv kuhara, urudžbirane su i one koje im ne idu u korist. Na njih su se žalili učitelji i roditelji đaka zbog neljubaznnosti i bezobraznosti.

Videonadzor raskrinkao kuharicu

Pomoćna kuharica tužila je školu za uznemiravanje i diskriminaciju na radnom mjestu. Videonadzor ni u jednoj prijavi pomoćne kuharice nije potvrdio njezine navode. Ali je zato kuharicu potpuno raskrinkao.

"Prilikom moje jedne provjere kuhinje ustanovila sam da je zapravo kuharica spakirala dosta vrećica i da je to planirala odnijeti kući", rekla je ravnateljica škole.

Videosnimka koju su snimile kamere OŠ Pavleka Miškine (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Videonadzor pokazuje kako je došla prije radnog vremena na posao. Umjesto da ih nosi u kuhinju, stvari je odnijela prema ormarićima kojima se služi osoblje na zamjeni. Meso je odnijela u kuhinju, izvadila foliju pa je s vrećicom otišla prema ormarićima. Zatim je odlučila baciti vrećicu u kojoj je nosila meso. Pozvana je policija. Baš u trenutku ravnateljičine inspekcije, snimka pokazuje kako kuharica trči prema kontejnerima.

Videosnimka koju su snimile kamere OŠ Pavleka Miškine (Foto: Dnevnik.hr) - 1

Kuharica Mirjana Mikša sve demantira. Međutim, policija je pregledala kontejner i u njemu našla - meso. Mikša je dobila izvanredni otkaz, a istovremeno je počeo i sudski spor u kojem je pomoćna kuharica Mara tužila školu zahtijevajući da joj se omogući rad u kojem neće biti uznemiravana i spolno zlostavljana te je tražila odštetu. I sve to pet godina nakon što se navodno seksualno zlostavljanje dogodilo.

Još je bizarnije to što je, nakon izgubljenog spora na prvostupanjskom sudu, podnijela kaznenu prijavu protiv kuhara za nasilničko ponašanje, a ne za spolno zlostavljanje. Kaznena prijava je odbačena.

Kuharu je cijela ova priča poprilično stresna. Kako i sam navodi, ima obitelj i djecu koji su uz njega, no njegova djeca imaju prijatelje iz navedene škole. Uz kuhara je stao i cijeli kolektiv.

"Dosta je više. Naš je kuhar imao hrabrosti prekinuti malverzacije u kuhinji i tako školi uštedjeti novac", rekla je Sandra Huzjak, učiteljica u OŠ Pavleka Miškine.

Kuhinja je radila u minusu. Nakon što je došao novi kuhar i ukazao na neracionalno trošenje te postao zadužen za nabavu, počele su optužbe. A kuhinja od tada radi u plusu.

Sud odbacio optužbe za seksualno uznemiravanje i diskriminaciju

U kuhinji otvorenog tipa gotovo je nevjerojatno da nitko nije primijetio zlostavljanje, a da tamo cijeli dan prolazi 400 učenika i njihovi učitelji. Još je nevjerojatnije da videonadzor baš nikada nije potkrijepio tvrdnje pomoćne kuharice. Svjedoci na sudu bili su joj bivša ravnateljica, učitelj koji je dobio zabranu ulaska u kuhinju i učitelj koji je u rodbinskoj vezi s njezinim suprugom i ujedno pretendent za mjesto ravnatelja.

Nakon što je pomoćna kuharica izgubila spor, žalila se višem sudu. Viši sud je djelomično preinačio presudu da je bila uznemiravana, ali ne i seksualno zlostavljana i da joj škola mora platiti 20 tisuća kuna te osigurati da ju se na radnom mjestu ne uznemirava. Napisali su i kako se škola nije očitovala na žalbu. Ravnateljica škole to demantira, uz napomenu kako se ta žalba nalazi u sudskom spisu. Stoga se škola žalila na presudu i to čeka na vrhovni sud.

"I odbačeno je seksualno uznemiravanje. Odbačena je diskriminacija. Svi ti odvjetnici i pravnici koji su gledali jednoglasno su zaključili da je ta pravomoćna presuda u biti u najmanju ruku kontradiktorna", zaključio je kuhar.

Kuhar OŠ Pavleka Miškine i Ema Branica (Foto: Dnevnik.hr) - 2

Pomoćna kuharica u medijima tvrdi kako je dobila spor za seksualno zlostavljanje. Na pitanje novinarke zna li za što je dobila odštetu, Mara odgovara: "Za uznemiravanje, zlostavljanje, fizičko, verbalno i seksualno." No to nije točno.Nju njezino radno mjesto čeka, a kuharica koja je dobila otkaz tužila je školu tvrdeći da nije krala. Ljudi koji su im bili svjedoci otišli su u mirovinu ili po drugim školama. Pomoćna kuharica govori da će se vratiti na posao kada se maknu kuhar i ravnateljica. Kuhar podiže tužbu za klevetu protiv njih jer uznemiravanje i seksualno zlostavljanje nisu ista dva pojma niti se podrazumijevaju.

