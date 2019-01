A više od prognoze poljoprivrednike ovih dana zanima što će biti s državnim zemljištima. U fokusu javnosti su otkad je ministar Tolušić od načelnika i gradonačelnika zatražio da potpišu anekse ugovora i time omoguće novoosnovanim tvrtkama iz Agrokora, poput Belja plus, PIK-a plus i drugih, da zemljom gospodare po starim uvjetima. Dok neki HDZ-ovi načelnici popuštaju, u obranu onih koji su anekse odbili potpisati stali su poljoprivrednici.

Za odgovornost prozivaju i poljoprivrednu Komoru koja se oko cijelog slučaja nije izjasnila.

"Kompletno upravljanje zemljištem je u rukama načelnika i gradonačelnika. Ako politika želi izmijeniti Zakon, u rukama je ministra da to uvijek može učiniti", rekao je Mladen Jakopović, predstojnik Hrvatske poljoprivredne komore.

Iz Ministarstva pak navode kako je prijenos prava zakupa aneksom propisan Zakonom o postupku izvanredne uprave, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Nagodbom vjerovnika Agrokora. Poručuju i kako na načelnike nije bilo pritiska.

"Sastanak nije bio ni hitan ni tajan, niti se načelnike tražilo da naprave nešto što već nije propisano zakonom.

Oni načelnici koji su anekse spremni potpisati kolege napadaju da situaciju koriste zbog drugih interesa", priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.

"Kad je Agrokor krenuo nizbrdo svi su obećali svojim poljoprivrednicima zemlju. Tu je problem. Sad trebaju se načelnici oprati zašto su obećali zemlju, a neće je dati, nego će još morati potisati da ju daju Agrokoru", rekao je Andrija Draganić, načelnik Jarmine.

Ministarstvo će načelnicima uskoro poslati detaljnu uputu i predložak aneksa. Prema njemu, Agrokorove tvrtke koje ne budu redovito plaćale račune, dobit će ugovor o - raskidu zakupa.

Bune se i baranjski poljoprivrednici

"Obrađujem 30 hektara državnog zemljišta na koncesiju od 50 godina. Plaćali smo skoro 1800 kn, unazad dvije godine od kada je Jakovina ustrojio koncesiju to je nešto jeftinije. Nije točno da je to u prosjeku 600-700 kuna, to je startna cijena. Oni su uveli zakon, uredbu da vi sami sebi morate dignuti cijenu kako vas netko drugi ne bi zaskočio. Doslovno sami sebi pucate u koljeno, takva je politika stvorena. Zato su nerealne te cijene koncesija", rekao je vlasnik OPG-a Petar Pranjić.

Tvrde da su i u seljačkim prosvjedima upozoravali na posljedice Agrokorove prisutnosti u Baranji i o nepravednoj raspodjeli zemljišta.

"Od kada je Agrokor došao u Baranju nastalo je totalno rasulo i propast poljoprivrede se dogodila. Uzeli su nam najbolju zemlju, a nama ostavili jalovu zemlju. Nepravedno prema seljaku. Sad je prilika da se to vrati. Spremamo se na tužbe, unazad pet godina čujemo da Agrokor nije plaćao koncesiju, a zakon govori da se nakon godinu dana neplaćanja koncesija razvrgava! Evo prilike, dajmo našim mladima, evo demografske obnove!", poručuje gospodin Pranjić.

