Logopedi su traženi kao suho zlato. Nedostaje ih u gotovo cijeloj Hrvatskoj i nisu jedini. Stanje je alarmantno u manjim mjestima.

Poduža je lista sektora u kojima nedostaje radne snage od prerađivačke do IT industrije. Problem je to kojem se ne nazire kraj, a dovodi u pitanje i projekte koje Vlada planira provoditi.

Ljerka Ljubas je buduća logopedica. Za posao ne strahuje. "Kakva bude situacija to će biti presudno u kojem mjestu ću se zaposliti, a vjerujem da će biti ponuda i u Zagrebu i u Slavoniji", ističe ona.

Jer logopeda nedostaje u cijeloj Hrvatskoj. Posebno je alarmantno stanje u Dalmaciji i na otocima. "Imate sada situaciju da vam institucije raspišu natječaj, a na natječaj vam se u tom momentu nitko ne javlja. Vi raspisujete natječaj za stalno radno mjesto, znači ne govorimo o nekim zamjenama", kaže doc.dr. katarina Pavičić Dokoza iz Hrvatskog logopedskog društva.

Bit će potrebe i za odgojiteljima. Vlada planira europskim novcem od rujna pokrenuti rad vrtića u dvije smjene. Za sindikate - lijepo zamišljeno, ali se pitaju gdje će naći odgojitelje. "Najveći problem vidim u ljudstvu, nedostatku zapravo, trenutno ih nema, a ako taj projekt treba zaživjeti u 9. mjesecu, nisam sigurna da je to realno", kaže Božica Žilić, predsjednica Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske.

Stoga ne čudi i što su trenutačno među najtraženijim zanimanjima uz medicinske sestre, konobare, čistačice, prodavače, kuhare i sobarice. Sezona je pred vratima. Očekuje se da će i ove godine obrtnici imati problema s pronalaskom radnika. Čak i uz povećanje uvoznih kvota, radnike nije lako naći.

"I tu imamo ozbiljan problem što se BiH kao glavni bazen za prikupljanje takvih radnika polako prazni", ističe Davorko Vidović, savjetnik za radnu politiku HGK.

I liječnika je sve manje, a liste čekanja sve duže. Svi ti problemi uz vojsku nezaposlenih na burzi. Kao rješenje ministarstvo vidi - osposobljavanje nezaposlenih. "Za tu namjenu smo ove godine osigurali više od 1,6 milijuna kuna s posebnim naglaskom mjera obrazovanja nezaposlenih", kaže Katarina Ivanković Knežević, državna tajnica u Ministarstvu rada.

Poseban problem su - mladi. Vidović zato predlaže "da se u strukovnom obrazovanju uvede dualni sustav, tako da mladi ljudi s 15 godina upisuju školu, ali se u isto vrijeme i zapošljavaju".

Problem je ovo koji se godinama gurao pod tepih. I sad kad se došlo pred zid, vatrogasne mjere teško da mogu pomoći.