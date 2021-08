Neugodan epilog za privatnu tvrtku koja je skladištila tone i tone otpada u Vrbovcu Samoborskom - ne samo da im se ukida dozvola za gospodarenje otpadom, nego je državni inspektorat podebljao novčanu kaznu koju će morati platiti.

O eko bombi na toj lokaciji Dnevnik Nove TV prvi je izvještavao. Smrad s gomile smeća u Vrbovcu Samoborskom sve teže podnose.

"To je katastrofa, to smrdi po paretini, plastici, paljevini, ne znam po čemu sve ne", kaže mještanka Milica Mihelić.

"Tu se ne događa niš', pa koliko to treba ako ništa nisu počeli da bi se to uopće odvezlo?!", pita se Dragica.

Ali morat će - i to do veljače iduće godine. Rok je to koji ima vlasnik privatne tvrtke, koja ga skladišti. Ostaje i bez dozvole za gospodarenje otpadom. Državni inspektorat tražio je to od Zagrebačke županije, koja mu je ranije dozvolu i odobrila.

"Nama se nalaže da se otpad obradi, izveze i da se dvorište stavi u prvobitno stanje, što znači da ga ne smijemo primati, ali ga smijemo unutar dvorišta obrađivati i u roku od 6 mjeseci izvesti", objašnjava Krešimir Jurčec, vlasnik tvrtke Royal Media d.o.o.

No, iz rješenja iz ureda župana Stjepana Kožića na koje se obvezao, vidljiv je veći popis obveza: "...da obustavi rad postrojenja, uključujući sve tehnološke procese, proces skladištenja i pomoćne procese, isprazni lokacije za skladištenje neopasnog otpada, ukloni i adekvatno zbrine otpad, očisti lokaciju, rastavi i ukloni opremu, sruši objekte koji nisu predviđeni za daljnju upotrebu, odveze i zbrine otpad putem ovlaštenih pravnih osoba, pregleda lokaciju i učini ocjenu stanja okoliša, te ovjeri dokumentaciju o razgradnji postrojenja i čišćenja lokacije". Sve to stoji u odgovoru Zagrebačke županije Dnevniku Nove TV.

U prozvanoj tvrtki kažu - neke mjere već poduzimaju. Uvjeravaju da rade po propisima, ali i s teretom obveza iz ranije sklopljenih ugovora.

"Ne zatvaramo, ostajemo ovdje 15 godina, kako smo i potpisali ugovor, samo ćemo prilagoditi poslovanje. Mi i danas sortiramo taj otpad, ali na drugoj lokaciji, jer imamo izdane dvije dozvole“, odgovara Jurčec upitan planira li tvrtku zatvoriti. Druga lokacija je, kaže, Sisak.

Novčana kazna od sto tisuća kuna, koju mu je izrečena jer je ovdje, mimo propisa, skladištio puno veće količine otpada od dopuštenog - sada je podebljana. Nije postupio po rješenju pa je inspekcija napisala novu - od 200 tisuća kuna, potvrđeno je Dnevniku Nove TV. Postupak još traje.

"Nek si nosi doma na dvorište, a onaj ko mu je dao, nek mu da svoje dvorište!", ljuti se Milica.

Mještani čije su kuće, pa i dječja igrališta tik do odlagališta, nakon svega ne vjeruju u pomake. A prvom susjedu koji negira probleme - šalju poruku.

"Ja ću mu ručak skuhat, ja ću ga sa svim ugostiti i samo nek sjedi tu da vidi hoće li moći ručati kad vidi da mu muhe navale na tanjur", poručuje mještanka Dragica Lastović.

U cijeloj priči, doznajemo, traži se od Ministarstva gospodarstva da provede upravni nadzor u Odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Zagrebačkoj županiji kako bi se utvrdilo je li bilo propusta s njihove strane.

