Dolazi li smirenje vremena? Meteorolog Ivan Čačić otkriva ima li predaha od ekstrema

U nedjelju će biti zamjetno stabilnije što će podržavati prostrano polje povišenog tlaka zraka. No već u utorak očekuje se nove jače nestabilnosti koje će posvuda donijeti ovi atmosferski poremećaji sa zapada Europe, a s kojima će, osobito u unutrašnjosti, u srijedu i zamjetno osvježiti.



U nedjelju ujutro u unutrašnjosti djelomice bit će sunčano mjestimice s maglom. Na Jadranu pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 20 na sjeveru do 27 Celzijevih stupnjeva u južnom dijelu Dalmacije.



Danju u Središnjoj Hrvatskoj bit će pretežno sunčano, vjetar slab, a najviša temperatura od 28 do 30 stupnjeva.



I u istočnim predjelima većinom sunčano uz poslijepodnevnu temperaturu ponegdje do 31 stupnja.



U Gorskom Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre ponegdje je uz jači razvoj oblaka još moguć pokoji pljusak. Na moru će biti pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 24 do 29, na Jadranu od 31 do 33 stupnja.



U Dalmaciji sunčano i vruće ponegdje uz umjeren jugozapadnjak, prema jugu i jugo. Temperatura oko 34 stupnja.



More i dalje posvuda vrlo toplo, većinom između 26 i 28 stupnjeva.



U ponedjeljak u unutrašnjosti će biti većinom sunčano, a malo kiše ili pokoji pljusak mogući su navečer uz granicu sa Slovenijom. Od utorka sa sjeverozapada postupan porast naoblake, a zatim mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno valja računati i na izraženije grmljavinske pljuskove. Puhat će umjeren jugozapadnjak koji će u srijedu, uz osjetno osvježenje, okrenuti na sjeverozapadnjak.



Na Jadranu u ponedjeljak većinom sunčano i vruće, a malo kiše ili pokoji pljusak mogući su navečer u Istri. Od utorka, sa sjevera jače naoblačenje, a zatim mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji - što će se u srijedu proširiti na cijeli Jadran. Zapuhat će umjereno zatim i jako jugo. U srijedu, vjetar će najprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru s kojom će i zamjetno osvježiti.



U četvrtak posvuda ponovno smirivanje vremena, a nove nestabilnosti naziru se u drugom dijelu vikenda. No to još valja vidjeti u slijedećim prognozama.

