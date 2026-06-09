Sindikati javnih službi se sastali s ministrima: "Poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre"

Nakon obrtnika i poduzetnika, svoje primjedbe na antiinflacijske mjere iznijeli su sindikati javnih službi. Prvi put od najave zadržavanja prava, sastali su se s ministrima financija i rada.

Sindikatima bi do kraja godine plaće trebale rasti kako je dogovoreno, po modelu 1 + 1 + 1 posto, no nove mjere predviđaju pauzu s dodatnim povišicama.

Sindikati javnih službi - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Sindikati javnih službi - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Dok vladajući pozivaju na odgovornost u budućim pregovorima, sindikati upozoravaju da se mjere lome preko njihovih leđa.

Sindikati javnih službi - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Sindikati javnih službi - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"Nismo zadovoljni sastankom, a poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Ministar zna da se ne može nositi s inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća", rekao je Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Matija Kroflin Foto: DNEVNIK.hr

"Jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, imati priliku, a s druge strane i želju adresirati svoje zahtjeve za povećanja za 2027. godinu", rekao je ministar financija Tomislav Ćorić.

Tomislav Ćorić Foto: DNEVNIK.hr

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