Udruga MBA Croatia organizacijom svečane večere pod nazivom MBA Gala 2018., koja se održala u petak u zagrebačkom hotelu Westin, zahvalila je svim članovima, predavačima, donatorima i sponzorima na ovogodišnjoj uspješnoj suradnji

Udruga je okupila svoje članove: polaznike i diplomante različitih MBA studija te poslovne ljude koji podržavaju vrijednosti za koje se Udruga zalaže; etiku u poslovanju, znanje i društvenu odgovornost. Osim članova nazočni su bili i počasni gosti, dobitnici nagrada u pet kategorija, te bivši predavači, ostali gosti i uzvanici.

Za tu priliku predsjednik Udruge Aco Momčilović izjavljuje: ''Okupili smo se da proslavimo kraj poslovne godine i zahvalimo svima na doprinosu, kako našim članovima, tako i predavačima i gostima. Nagrade dodjeljujemo jer time želimo odati priznanje pojedincima za koje smatramo da su zaslužni u promoviranju vrijednosti za koje se Udruga zalaže te da svojim radom to i pokazuju i dokazuju.''

MBA Croatia je udruženje polaznika i diplomanata MBA studija u Republici Hrvatskoj te svih koji podružavaju vrijednosti udruge. Djelatnost Udruge je okupljanje i suradnja poslovnih ljudi u zemlji i inozemstvu, organizacija predavanja i seminara, povećanje prepoznatljivosti prednosti studija MBA, povezivanje MBA studenata i diplomanata u poslovnim i društvenim aktivnostima te promocija etike u poslovanju, znanja i društvene odgovornosti.

Aktivnosti Udruge su organiziranje stručnih predavanja i internih radionica na kojima uspješni stručnjaci i poduzetnici predaju o temama sa svog područja djelovanja. Na takvim skupovima Udruga okuplja širu poslovnu zajednicu Hrvatske i regije.

Potpredsjednik Udruge Krešimir Profaca dodao je: ''Ponosimo se doprinosu poslovnoj zajednici RH, okupljanju MBA alumnija kao vodeće Udruge koja kontinuirano i ustrajno radi na povezivanju alumnija, poslovne zajednice i svih onih koji se zalažu za vrijednosti Udruge. Ponosimo se na devetogodišnjoj organizaciji stručnih predavanja i radionica te na etabliranju Udruge kao utjecajnog mjesta okupljanja članova i gostiju te mjestu stvaranja poslovnih prilika.''

Nagrade su dodijeljene u sljedećim kategorijama:

MBA Croatia – najbolje predavanje – akademska zajednica – Korado Korlević, voditelj zvjezdarnice Višnjan

MBA Croatia – priznanje za poduzetnike 2018. godine - Ante Mandić

MBA Croatia – priznanje za doprinos poslovnoj etici i društveno odgovornom poslovanju – Nenad Bakić, Croatian makers

MBA Croatia – poslovna žena 2018. godine - Ivana Budin Arhanić, Valamar d.d.

MBA Croatia – najbolje predavanje – poslovna zajednica – Branko Roglić, Orbico

Nagrada MBA Croatia – najbolje predavanje – akademska zajednica pripala je Koradi Korleviću, a o razlozima dodjeljivanja ove nagrade upravo njemu osvrnuo se Ivan Slade Šilović, član uprave Udruge: ''Predavanje astronoma Korlevića oduševilo je sve prisutne goste na predavanju održanom početkom godine. Djelić tog svemirskog utjecaja imali smo prilike čuti i večeras na polusatnom predavanju na MBA Gala 2018.“

O nagradi MBA Croatia – priznanje za poduzetnike 2018. godine Aco Momčilović: ''Gospodin Ante Mandić godinama je uspješno vodio IN2 grupu od koje je uspio izgraditi najveću IT kompaniju u regiji, te je uspio izvesti na prag globalnog IT businessa do njene prodaje Constellation softwareu kao jednoj od najinovativnijih IT kompanija na svijetu prema časopisu Forbes. Ono što je manje poznato je to da je g. Mandić dao svoj osobni doprinos razvoju MBA zajednice u Hrvatskoj kao jedan od osnivača Croma Business Academy, jedne od prvih poslovnih škola s MBA programom na ovim prostorima i na tome smo mu zahvalni.“

Član uprave Ognjen Bagatin o nagradi MBA Croatia – priznanje za doprinos poslovnoj etici i društveno odgovornom poslovanju kaže: ''Nenad Bakić uspješan je hrvatski poduzetnik i filantrop koji iza sebe ima brojne uspjehe na poslovnom planu. No, MBA Croatia odlučila je dati mu nagradu za drugi dio njegovog rada, odnosno za društvenu odgovornost. MBA Croatia smatra da biznis nije sam sebi svrha, već da je poslovne uspjehe potrebno pretočiti u širi društveni kontekst i stalno ih vraćati zajednici. Svoj društveni doprinos Nenad Bakić pokazao je ponajviše 'STEM Revolucijom' koju provodi zadnjih godina, a u koju se uključio iznimno velik broj škola i djece. Stoga je MBA Croatia ovu nagradu dodijelila upravo njemu.“

O nagradi MBA Croatia – poslovna žena 2018. godine Krešimir Profaca dodaje: ''MBA Croatia zalaže se za što veću zastupljenost žena u poslovnom, a pogotovo menadžerskom svijetu. Stoga nam je vrlo važno da ovom posebnom nagradom istaknemo važnost, uspjeh i doprinos osobe kojoj je dodjeljujemo. Zbog iznimnih rezultata koje tvtka Valamar postiže, a u kojoj je gđa Budin Arhanić zadužena za vrlo važne strateške i operativne funkcije (akvizicije i širenje poslovanja, digitalizaciju i inovacije, kvalitetu usluge, društvenu odgovornost, korporativne komunikacije i odnose s javnošću) i sve se to događa u svjetski konkurentnoj grani industrije, a to je naš turizam, s ponosom smo nagradu dodijelili gđi Budin Arhanić.“

Član uprave Goran Marinov o nagradi MBA Croatia – najbolje predavanje – poslovna zajednica dodaje: „Ponosni smo što smo gospodina Roglića imali kao predavača ove godine, a još smo ponosniji što je upravo on izabran za najboljeg predavača na predavanjima organiziranim od strane MBA Croatia, a koji dolazi iz poslovne zajednice.“