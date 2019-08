O uvjetima u kojima u Hrvatskoj rade liječnici, ali i o pomacima u liječenju koji se mogu ostvariti kod najteže oboljele djece, u Dnevniku Nove TV govorio je Mario Ćuk predsjednik upravnog odbora zaklade "Mila za sve" koja pomaže upravo teško oboljeloj djeci.

Gotovo 5 sati trajali su pregovori sindikata u zdravstvu s Vladom oko kolektivnog ugovora. Sindikati su tražili veće plaće i bolje uvjete za zdravstvene djelatnike, a o uvjetima u kojima rade liječnici u Hrvatskoj, s reporterkom Barbarom Štrbac razgovarao je docent Mario Ćuk, predsjednik upravnog odbora zaklade ''Mila za sve''.

Znamo da Hrvatska ima vrhunskih liječnika, izvanrednih stručnjaka. Kako je ovako iznutra gledati kako se cijeli zdravstveni sustav bori za normalne uvjete rada?

Zdravstveni sustav je poput jednom endemskog eko-sustava. Naruši li se samo jedna varijabla, cijeli sustav može poći po zlu. Mislim da je je zdravstveno osoblje i liječnici najvrjedniji dio tog sustava i da bi im trebalo dati punu podršku da pokušaju ostvariti sve one želje, sve ono zbog čega oni postoje. Tako da sam apsolutno na strani liječništva, na strani poticanja ljudstva i osoblja.

Kako vama izgledaju poruke ministra Kujundžića?

Ja sam, ustvari, praktični liječnik. Nisam liječnik koji prati dnevno-političke informacije. No, evo, nadam se da ćemo svi zajedno, svi dionici ovog sustava, institucije, ministarstva i liječnici bi trebalo nekako naći zajednički jezik, uzimajući u obzir ono zbog čega smo ovdje, a to su naša djeca i naši pacijenti.

Vi ste vrhunski stručnjak. Smatrate li da ste dovoljno plaćeni za svoj rad? Smatrate li da su ostali liječnici, vaše kolege, dovoljno plaćeni?

Mi kao liječnici moramo pokazivati empatiju i prema našim pacijentima, a tako i prema svim ostalim građanima ove zemlje, prema svim ostalim zaposlenicima. Mislim da je više u pitanju sustav vrijednosti i pozicija gdje smo mi u tom sustavu vrijednosti. Ako naša zemlja može pružiti toliko, ona će pružiti toliko. Ali mi osjećamo neko zadovoljstvo u cjelokupnom sustavu vrijednosti kada pogledamo sve oko nas.

Zdravstvu treba pomoći i pomoći će mu nova zaklada ''Mila za sve''. Na koji način?

Hvala vam lijepo. Evo, naša zaklada ''Mila za sve'' je zapravo jedna naša vizija, vizija obitelji Rončević, kojoj se zahvaljujemo, vizija našeg hrvatskog naroda da napravimo jedan iskorak koji je moguć u datim okvirima i datim okolnostima, možda da pomaknemo granice koje smo se sami zacrtali.

Je li to da se što prije dijagnosticiraju nekakva stanja koja djeca bez dijagnoze sada mjesecima čekaju? Je li to da se napravi pomak u liječenju?

Mi planiramo raditi pomake na svim područjima – u dijagnostici, liječenju, prevenciji, kvaliteti života i zdravstvenoj zaštiti djece. Djeca su naše najveće bogatstvo i budućnost i moramo pružiti i zadnju nadu. Zbog toga će ova zaklada postojati. Nadamo se da će biti održiva. Računamo na sve dobročinitelje da daju svoje znanje, donacije.

Mnogo se polaže u gensku terapiju.

Ne samo u gensku terapiju, nego i u genomska istraživanja. Mi smo svi određene knjige u kojima postoje određeni zapisi, naši geni. Postoji sedam milijardi gena, odnosno knjiga na ovom svijetu. Željeli bismo da svako dijete ima pročitanu knjigu što prije u svom životu, ne bi li iščitali što je sve zapisano u njemu.

Koliko to može skratiti vrijeme dijagnosticiranja?

Prema nekim rezultatima, primjerice Baby SEEK programa koji se provodi u Americi, rezultati su vrlo dobri. Ispada da 15 % djece nosi pozitivnu prediktivnu vrijednost za neku monogensku bolest. Prema tome, ako tu informaciju imamo na vrijeme, možemo možda čak i spriječiti bolest. A ako ne, možemo ju na vrijeme početi liječiti.

Sve to događa se vani. Rezultati se iščitavaju vani. Može li se to činiti i u Hrvatskoj?

Ja se nadam da može. Djelomično se već i čini. Mnogi naši znanstvenici rade na tom području, a mi smo tu da damo još jedan poticaj. Željeli bismo i pokrenuti projekt sekvencioniranja hrvatskog genoma djece i obitelji, da svako dijete ima pročitan taj svoj genom, ima pročitanu svoju knjigu i da je nosi uz sebe i iz nje crpimo vrijedne informacije za unaprijeđenje zdravlja.

U ovoj grupi okupljenoj u zakladi su liječnici od kojih mnogi rade vani, ne rade u Hrvatskoj. Kako vratiti takve vrhunske stručnjake u Hrvatsku?

Prvo, da im pružimo priliku da se vrate, a onda da ono što su vani stekli, da svo to znanje dovedu i ovdje. Tome će ova zaklada i služiti, da bude most između onih koji puno znaju i onih koji žele znati više, da oni koji mogu više pomoći djeci da te mostove izgradimo. To je ključna poanta ove zaklade.

