Nakon što je u ponedjeljak predstavljeno kompletno revidirano financijsko izvješće Agrokora, ključno pitanje postalo je isplata duga velikim dobavljačima.

Dug za isporučenu robu je nešto više od dvije milijardi kuna, Dug po financijskim mjenicama, dakle novac kojim su dobavljači financirali i kreditirali kompaniju iznosi 1,7 milijardi kuna. Dakle, zbrojeno nešto manje od četiri milijarde kuna.

U Udruzi dobavljača kažu da neće odustati od naplate starog duga ni pristati na otpis veći od 15 posto. Otpis duga je ključna riječ, to smo znali od prvog dana. Neki su stručnjaci upozoravali kako bi on mogao biti 50, čak i 60 posto. Međutim, dobavljači kažu ako je tome tako oni će trenutačno obustaviti isporuku robe i tvrde da Agrokor neće izdržati do nagodbe i tad nitko neće vidjeti svoj novac.

Prije 6 mjeseci je Branko Roglić prvi krenuo u prisilnu naplatu od Ivice Todorića. Aktivirao je zadužnicu i od Agrokora vratio 10 milijuna kuna. Jučerašnji nalaz revizije, kaže, iznenadio je sve, pa tako i njega.

"Iznenađen sam kao i svi u Hrvatskoj. Nitko od nas nije očekivao da će se pokazati ovakvo stanje. Moramo bit sretni i da se nije gora situacija pokazala", kaže Roglić.

Agrokor njegovom Orbicu duguje još 3,5 milijuna kuna. Nada se da bi mogao naplatiti još 30 posto od tog iznosa.

"Da je bilo kriminala i nedopuštenih radnji, to sam siguran. Tu su zakazali ne samo revizori nego i pojedine državne institucije koje su trebale reagirati i na taj način spašavat hrvatsko gospodarstvo svih tih godina, a ne da se na koncu mora izmišljati zakon koji bi spašavao hrvatsko gospodarstvo od domino efekta", kaže Roglić.

A od svojih potraživanja neće odustati ni drugi dobavljači koncerna. Alen Varenina iz Kraša kaže da ovo ne izgleda dobro. "Stav dobavljača je jedinstven, mi koji smo u dobroj vjeri radili s tom kompanijom ne bismo trebali podnijeti veliki teret otpisa", kaže Varenina.

Ivan Ergović iz Nexe grupe kaže da kad kola krenu nizbrdo mnoge se stvari preknjižavaju. "Mi smo isto prošli kroz poteškoće, ali smo kontinuirano u procesu restrukturiranja ta preknjižavanja usklađivali. Zašto to netko drugi nije, ja to zaista ne mogu komentirati", kaže Ergović.

Stručnjaci ističu da su u svom poslu zakazale državne institucije, prvenstveno HANFA.

Zakazali regulatorni mehanizmi

Tako Mladen Vedriš, ekonomski stručnjak, kaže da su zakazali regulatorni mehanizmi. "Dobar dio financijskog sektora je bio uvjeren da je to prevelika kompanija da bi mogla doći u tu vrstu problema, tako da se to kreditiranje nastavljalo", objašnjava Vedriš.

Poslodavci pak upozoravaju da je sada na pravosuđu da odradi svoj dio posla. "Sad imamo početnu bazu, to je revizija za 2016., mada me jako golica što je bilo i u prijašnjim godinama. Ali ako uđu DORH i Porezna, onda je na njima da utvrde stanje koliko nije u zastari", kaže Gordana Deranja iz Hrvatske udruge poslodavaca

Novinari Dnevnika Nove TV tražili su i ostale dobavljače Agrokora komentar revizorskog nalaza, no pred kamere ne žele. Svoj stav krije i ruski Sberbank, kojem koncern duguje 1,1 milijardu eura.

Andrija Jarak, reporter Nove TV, kaže da će izvanredna uprava Agrokora Trgovačkom sudu u Zagrebu do kraja ovog mjeseca predati popis svih tražbina. "Nakon toga se formira stalno vjerovničko vijeće koje u svojim rukama drži sudbinu Agrokora i odlučuje o svemu. Odlučuje o tome koliko će duga biti plaćeno, a koliko će ići u otpis. Postoji mogućnost da pojedini vjerovnici svoja potraživanja pretvore u vlasničke udjele, međutim to ne mogu napraviti sami pojedinačno nego jedino i isključivo uz suglasnost svih vjerovnika. Za otprilike dva do tri tjedna znat će se koliko će se od ove četiri milijarde kuna duga platiti, a koliko će morati ići u otpis", kaže Jarak.

