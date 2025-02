Isplati li se u kupovinu u inozemstvo? Neke cijene mogle bi vas iznenaditi

Brežice su slovenski gradić od 7 tisuća stanovnika na granici s Hrvatskom, poznat po dvorcu, vodotornju i Hrvatima u trgovačkim centrima.



"Ima Hrvata, pogotovo u subotu", kaže Franjo.



"Čuo sam da je jeftinije, čuo sam da bojkotirate", rekao je Matija.



"Ako ideš drugi dan u trgovinu, recimo u ponedjeljak. Sve su već odnijeli, nema ničega na policama. Vikendom se više čuje hrvatski jezik", rekla je Slavka.



Šalu na stranu, Dnevnik Nove TV otišao je u šoping sa popisom 40 novih zamrznutih namirnica čiju je cijenu vlada odredila, a kako će artikle birati trgovci, pod pretpostavkom da će biti najjeftiniji usporedili smo cijene i šokirali se. Od njih 40, čak 28 je već sad jeftinije u Sloveniji nego će u petak biti u Hrvatskoj.



U Sloveniju se ne isplati ići po pancetu, šunku u ovitku, kravlji sir, džem, mast, crveni luk, kupus, kajzerice, palentu, gris, pahuljice i sapun, oni su povoljniji kod nas. Sve ostalo je skuplje.



U većini artikala riječ je o povećanju od 30 do 80 centi, no tirolska kobasica, oslić i kava kod nas su skuplji za više od eura za isto pakiranje. Rekorder je prašak za rublje - skuplji je 150 posto! Summa summarum, u Sloveniji su naši zamrznuti proizvodi - 13 posto jeftiniji!



"Plaće su im veće nego kod nas, cijena niže nego kod nas, to mi nikad nije bilo jasno", rekao je Ivo.



"Oni svi kažu da imaju 1 do 2, do 3, 4, 5 posto da je zarada, e sad je li naša država skupa?", rekao je Ivica.



Baš tim argumentom pojašnjavaju stvari u HUP-u.



"Cijena proizvodnje je viša u odnosu na druge zemlje, a razlozi su brojni, od cijene rada, od cijene svih inputa i svih sezonalnosti našeg gospodarstva. Onda je jasno da se i taj inicijalni cijenovni impuls prenosi do samog kraja, na police", rekla je Irena Weber, glavna direktorica HUP-a.



Nije ovaj problem od jučer, ali sada je izraženiji no ikad.



Prema statistici Eurosata Slovenci su bolje od Hrvata živjeli i prije korone. Tada je prosječna hrvatska obitelj na hranu trošila 19 posto svih svojih prihoda, a prosječna slovenska - 12 posto!



Aktualnijih podataka Eurostat nema. Naši sindikati tvrde da Hrvati troše i više od trećinu prihoda samo na hranu. Prosječna plaća u Sloveniji veća je za 300 eura od Hrvatske, godšinja inflacija je 2 cijela 3 posto, kod nas 5. Za oko upada i podatak da je u riziku od siromaštva u Hrvatskoj 21 posto građana, u Sloveniji 14 posto.



"Ja i žena moramo potrošiti 1.000 eura mjesečno, imamo svoj stan u vlasništvu, sad kad bi tu još bila najamnina onda bi to bilo na knap. Ovako se da.", rekao je Franjo,



"Može se priuštit ljetovanje i skijanje, nešto više od toga ja ne", rekao je Matija.



"Imamo i mi visoke cijene za naš standard i račune i sve. Ostane nešto na kraju mejseca. Imamo na sreću još dobre plaće", rekla je Klaudija iz Brežica.



Pa dok se mi uspoređujemo sa Slovencima, oni se uspoređuju s Austrijancima. Tamo je plaća i 1000 eura veća, a cijene slične. Susjedova je trava uvijek zelenija, samo je naša - najskuplja.

