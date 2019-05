Hrvatske tržnice zamirisale su na domaće jagode, no upravo je bobičasto voće najteže oprati od pesticida. Dnevnik Nove TV provjerio je imaju li hrvatski potrošači razloga za brigu.

S prvim jagodama počela je nova sezona voća. Kupci su oprezni zbog korištenja pesticida.

"Volim izabrat ono što nema", kazala je Milka. "Mislim da se to ne može ni očistiti, ali evo, opere se pa šta bude", smatra Marija.

Drago iz okolice Osijeka uvjerava - plodovi domaćih jagoda nisu tretirani. "Do cvatnje, dva do tri puta i to je to, ništa više", tvrdi Drago Šarić, proizvođač jagoda.

Na razini Europe, najviše dopuštenih tragova pesticida je u rajčicama, jabukama i jagodama, dok je udio voća i povrća s nedopuštenim količinama 3,8 posto.

U Hrvatskoj je najviše dopuštenih pesticida u jagodama, kruškama i narančama, a prekomjerne koncentracije pronađene su u 1 posto uzoraka, mahom u robi iz trećih zemalja.

"Sigurno u Hrvatskoj nema pretjerivanja iz razloga što je svo pretjerivanje za nas preskupo. Najmanje 15 tretiranja jabuka mi imamo u Hrvatskoj, dok je to broj tretiranja u Austriji ili Italiji južnoj najmanje 20 do 25", kazao je Stjepan Zorić iz Hrvatske voćarske zajednice.

Uvozno voće posebno je tretirano

Domaći proizvodi brzo stižu kupcima, dok se uvozni, zbog zadržavanja svježine, tretiraju plinom, kemijskim postupcima ili tekućim voskom.

Denis Škorvaga, proizvođač jagoda iz Punitovaca kaže - za to u Hrvatskoj nema potrebe, a zdravu jagodu, pojašnjava, lako je prepoznati.

"Po meni najbolje mogu znat po tome što moje jagode koje nisu tretirane ne mogu dugo stajati, dva dana i već se kvare, dok uvozne su premazane da mogu što duže stajati", smatra Škorvaga.

Kontrola ostataka pesticida obvezna je u Europskoj uniji, a petu godinu provodi je i Hrvatska. "Evo prošle godine nam je bila inspekcija i kontrola i nisu našli nikakve nedozvoljene supstance", dodaje Škorvaga.



"Evo kako plijevimo, to je peršin i sad špricanje više nije dozvoljeno, moramo sad ručno plijevit", odaje povrtlarka Nada Tabain.

A potrošači se mogu i sami zaštititi i to pranjem svakog kupljenog povrća ili voća.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr