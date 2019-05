Građani po treći put izlaze na izbore za Europski parlament, a birališta se otvaraju u nedjelju u 7 sati ujutro i zatvaraju se u 19 sati navečer. Tijek izbora će pratiti reporteri Dnevnika Nove TV, a provjerili smo kako teku pripreme na jednom od 6545 biračkih mjesta.

Izborna šutnja pred izbore za Europski parlament, koja je počela u petak u ponoć, uglavnom se poštuje, nema ozbiljnijih dojava da je se krši, doznaje se u subotu poslijepodne u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

Građani su, kaže član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski, uglavnom zvali uzrujani zbog promidžbenih letaka koje su našli u poštanskim sandučićima i ispod brisača automobila. Za razliku od prijašnjih izbora, pred nedjeljne je malo dojava o sms porukama i 'e-mailovima' izbornih sudionika, dodaje Hojski, pripisujući to sposobnosti HAKOM-a da lako otkrije pošiljatelje.

Nešto građana DIP-u se požalilo da je na manifestaciji Hod za život, koja je u subotu održana u Zagrebu, Zadru i Splitu, vidjelo neke od 396 kandidata koliko ih je na 33 liste koje izlaze na treće izbore za Europski parlament.

Reporterka Ivana Brkić Tomljenović će u Dnevniku Nove TV o izbornoj šutnji, ima li ona smisla danas (obzirom i na kampanje putem društvenih mreža) te tijeku priprema na biračkim mjestima, razgovarati s potpredsjednicom DIP-a Anom Lovrin.

Reporter Mislav Bago će iz izbornog studija Dnevnika Nove TV pojasniti sve detalje oko glasovanja, prava glasa i načina glasovanja. Sve to možete pogledati u Dnevniku Nove TV u 19:15 sati.

Dnevnik Nove TV će u nedjelju donijeti i analizu izlaznih anketa, odnosno prve procjene izbornih rezultata.

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš nalazi se i na jednom od 6545 biračkih mjesta te će pokazati kako teku pripreme uoči sutrašnjih izbora. Javljanje reportera Dine GOleša možete pratiti u Dnenviku Nove TV u 19:15 sati.

Izborna šutnja, podsjetimo, traje do nedjelje u 19 sati, a za njeno kršenje propisane su visoke novčane kazne, od tri tisuće kuna za građanina koji je prekrši do čak pola milijuna kuna za pravnu osobu koja to učini.

DIP pripremio i mobilne aplikacije za praćenje rezultata

Državno izborno povjerenstvo (DIP) izvijestilo je u subotu kako je pripremilo mobilne aplikacije za kontrolu zapisnika i za uvid u rezultate glasovanja na nedjeljnim izborima za Europski parlament - mIzbori.

Aplikacija za uvid u rezultate glasovanja - mIzbori (za iPhone i za Android uređaje) namijenjena je javnosti, a podatci će biti dostupni u nedjelju nakon 23 sata.

Za korištenje navedene aplikacije potrebno je instalirati najnoviju verziju aplikacije ili nadograditi postojeću, upućuje DIP. (B.V./Hina)