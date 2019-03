Djeci u riječkoj Osnovnoj školi Dolac u ponedjeljak je za ručak poslužena maneštra s crvima. O svemu je odmah obaviješten Zavod za javno zdravstvo, a škola se ispričala za nemili incident.

U maneštri od graha i ječma sa suhim mesom pronađeni su crvi. Gadljivi ručak poslužen je u ponedjeljak djeci u riječkoj Osnovnoj školi Dolac. Škola je odmah o svemu obavijestila roditelje, ispričala se i priznala incident. Na teren su odmah, po pozivu škole izašli djelatnici Zavoda za javno zdravstvo.

Voditelj epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Dobrica Rončević potvrdio nam je kako je Zavod u ponedjeljak dobio poziv iz OŠ Dolac zbog crva koji su plutali u maneštri.

"Nastavni zavod za javno zdravstvo odmah je izišao na teren i uzeo uzorak hrane na ispitivanje. Prema podacima koje za sada imamo nije bilo opasnosti po ljudsko zdravlje, niti je prijavljeno da je bilo tko od djece imao simptome temperature, proljeva i slično", rekao nam je doktor i dodao da se potpuni nalazi očekuju sutra.

Voditelj epidemiološkog odjela napominje i kako je za pretpostaviti da su crvi u maneštri završili kroz sirovinu, primjerice preko suhog povrća, graha, ječma ili brašna, no da termički obrađeni nisu mogli biti opasni po zdravlje, te da se ne radi o nikakvoj patogenoj vrsti.

"Pronađeni crvi u hrani, a radi se o ličinkama kuhinjskog moljca, razumljivo, izazivaju gađenje, no njihov pronalazak govori o kvaliteti prehrane, a ne o zdravstvenoj sigurnosti. U pitanju je kvaliteta sirovine koju je kuhinja dobila", ističe. Ipak napominje kako se potpuni nalazi, dakle nalazi na prisutnost patogenih bakterija i nalazi na ukupne bakterije očekuju sutra.

OŠ Dolac nema svoju kuhinju i hranu nabavlja od dobavljača, tvrtke Blato 1902. d.d.

O događaju se na svojem Facebook profilu oglasila majka djeteta koje pohađa OŠ Dolac u Rijeci, Željka Horvat Čeč.

"Dragi moji, to nije greška, to se zove NEMAR, i to nauštrb onih za koje se svi kunete da vam je najviše stalo, a to su naša djeca! Nadam se da će škola koja je inače izvrsna škola, sazvati sastanak roditelja i otkazati suradnju dotičnoj konobi i javiti rezultate ispitivanja hrane", napisala je na Facebooku.

Pohvalila je školu što je poduzela sve potrebne mjere i brzo reagirala na ovaj neugodan događaj.