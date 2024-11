Djeca su pod golemim stresom: "Svaka ocjena za nas je pitanje budućnosti. Sve što nije petica je - neuspjeh"

Iako još ima puno mjeseci do završetka školske godine, za mnoge osmaše već sada stres zbog ispita, učenja i ocjena je golem. Umjesto da uživaju u zadnjoj godini svog osnovnoškolskog obrazovanja, za mnoge od njih odlazak u školu predstavlja golemi stres.Ne uče zbog znanja, ne odlaze u školu zbog druženja, nego se sve pomalo svodi na borbu za svaku ocjenu zbog upisa u srednju školu.

"Većina nas je pod velikim stresom pred svaki ispit, ponavljamo pod odmorom, osjećamo pritisak u trbuhu, znoje nam se ruke, nervozni smo, mnogi ostaju u ranu zoru kako bi još prije ispita ponavljali gradivo ili uče dugo ou noć, samo razmišljamo i pričamo o tome", priča nam djevojčica jedne zagrebačke osnovne škole.

"Svaki ispit je bitan, svako ispitivanje je bitno, a ako ocjena nije petica u nama se budi razočarenje i zabrinutost hoćemo li zbog te ocjene moći upisati školu koju želimo", priča nam jedan učenik odlikaš.

Ističe kako ona djeca koja žele upisati najbolje gimnazije u koje je upis izuzetno težak pod golemim su stresom, za njih je svaka ocjena "pitanje života" i sve manje od pet ne dolazi u obzir. Sve što nije petica je - neuspjeh.

Djeca su pod stresom

"Stres je veliki, pritisak ogroman, znamo da za neke gimnazije ako imaš zaključnu i jednu četvorku upasti u tu školu je jako teško, čak i nemoguće", priča jedna djevojčica. Nakon ispita umjesto da se stres smiri, mnogi od njih i dalje razmišljaju, provjeravaju jesu li točno riješili zadatke, provjeravaju s prijateljima.

"Mnoge od nas boli trbuh ili glava prije početka nekog važnog testa, osjećamo pritisak, a nekima se čak i događa da zbog svog tog pritiska zaborave i ono što su znali. Često nam se događa da zbog svega toga zaboravimo i pomiješamo i ono što smo znali. Meni se znoje ruke prije testa i baš mi je to sve teško", priča jedan osmaš.

Sve se nekako vrti samo oko upisa u srednju školu, a djecu kada se pita uče li zbog znanja iskreno dogovaraju da uče samo zbog što boljih ocjena koje će im omogućiti upis u toliko željenu školu.

Što se dogodilo da su djeca sve više opterećena upisom u srednju školu - svakako jedan od razloga jest da je sve teže upisati u željenu školu, ali tome kumuju i neki roditelji i okolina.

Roditeljska nerealna očekivanja

Često su roditelji ti koji imaju nerealna očekivanja za svoju djecu pa sanjaju da ona upišu srednju školu koju su oni pohađali, iako dijete nema niti ocjene, ali niti kapaciteta za takvo nešto.

"Ja ću ići u matematičku gimnaziju rekla nam je jedna djevojčica dodajući da su njezini roditelji iši isto u tu školu i priznaje nam da oni imaju jasno zacrtan plan njezine budućnosti u kojoj se previše ne pita što ona želi, a svaka lošija ocjena, pritom mislimo na četvorku, kod roditelja izaziva ljutnju, svađe i kazne. Očekivanja roditelja su prevelika i dijete je pred velikim stresom zbog njihovih želja.

Mnogo je i onih koji ne znaju koju srednju školu žele upisati i osjećaju se loše u toj situaciji naspram onih koji već sada imaju jasan cilj te u neku ruku misle da su manje vrijedni od onih s jasnim željama.

Od kad je četvorka loša ocjena?

"Svi pričaju i znaju u koju školu žele ići, a ja dugo vremena nisam znao uopće što želim i što me zanima, zbog toga sam se osjećao jako loše i mislio sam da sam manje vrijedan od svojih prijatelja", priča jedan dječak.

Priznaje da nije u potpunosti i dalje siguran gdje želi dalje, a kada vidi svoje prijatelje koji jasno pričaju o tome što žele, zabrinjava ga njegova budućnost.

"Mnogi od nas su zabrinuti, jer nismo sigurno hoćemo li upisati željenu školu i zato samo razmišljamo o tome da nam je svaki bod bitan za upis. Brine nas i ako upišemo školu kako će to izgledati, hoćemo li se snaći, steći prijatelje, hoće li nam biti teško", priča jedna djevojčica.

I roditelji zajedno sa svojom djecom su pod velikim stresom i svjesni su da i jedna zaključena četvorka, ako govorimo o upisu u bolje gimnazije, može rezultirati ma koliko to grubo zvuči - neuspjehom. Svi smo se upisivali u srednje škole, ali čini mi se da su uz godinu u godinu kriteriji sve oštriji i nemilosrdniji. U strahu sam jer dijete želi u određenu gimnaziju u koju je jako teško upasti i ma koliko mu ne želim stvarati pritisak i on i mi smo svjesni da svaka ocjena ovisi o tome. Odličan je učenik, ali ma koliko to grozno zvuči nema sve petice i strahujem da ne doživi razočaranje ako ne upadne u školu. Strašan je taj osjećaj kada dijete koje je čvrst odlikaš strahuje zbog upisa. Grozno je to da je četvorka postala loša ocjena i ne znam kako se sve to dogodilo", ispričala nam je jedna majka.

Na kraju svatko do njih pronaći će svoje mjesto pod suncem, ali umjesto uživanja, druženja i lijepih uspomena na osmi razred, mnogim osmašima ovo će razdoblje ostat će u sjećanju kao izuzetno stresno doba života. Je li to uistinu tako potrebno i je li vrijeme da se nešto napokon promjeni oko upisa u srednju školu? Zabrinjavajuće je da mnogoj djeci ovo razdoblje predstavlja samo borbu za što bolju ocjenu i većina njih se ne bi složila s uzrečicom da je od kolijevke pa do groba, najljepše đačko doba.

* Tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz Programa za poticanje novinarske izvrsnosti.

