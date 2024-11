Građani su snimili i prijavili divljanje po cesti. Policija je sve provjerila, a rezultat je tu.



"Evidencijom vozača i vozila upravo takvih karakteristika smo došli do počinitelja, koji je pozvan u postaju na razgovor gdje je tijekom kriminalističkog istraživanja uhićen i prepraćen na Prekršajni sud u Zagrebu", rekao je Drago Bukovčak, pomoćnik načelnika. Sud mu je izrekao maksimalnu novčanu kaznu.

Riječ je o jednoj od glavnih zagrebačkih prometnica na kojoj je dvadesetogodišnjak nedavno divljao sa svojim automobilom i na taj način ugrozio sebe, ali i ostale sudionike u prometu, a to nesavjesno ponašanje, košta ga 4000 eura kazne.

Prijavljivanje građana pozdravlja i struka.

"Danas te moderne digitalne tehnologije omogućavaju jednostavno snimanje, na neki način je to jednostavno dokazati, takve tehnologije treba koristiti za kažnjavanje ovakvih prekršitelja, a onda to treba komunicirati s javnošću da to bude jedna vrsta edukativne mjere te da se pokaže da takvo ponašanje nije primjereno i da će biti sankcionirano i prije nego što se dogodi prometna nesreća jer trebamo djelovati preventivno", objasnio je Marko Šoštarić, s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.



"Kažnjavanjem takvih prekršaja treba zajednici poslati određenu poruku, a to je da se takve stvari ne mogu i ne smiju raditi nekažnjeno i da ne mogu proći bez sankcija", poručio je Kristijan Tićak.

Junaci na društvenim mrežama šalju potpuno krivu poruku. "Pogotovo što se tiče brze vožnje, vožnje pod utjecajem alkohola i raznih opijata, a ono što je naročito zabrinjavajuće je da takve snimke nailaze na jako veliku popularnost i odobravanje zajednice, zajednica u principu takve doživljava kao heroje što je potpuno pogrešno", nadodao je Tićak.

Ono što treba biti ispravno je kućni odgoj i edukacija. "Ta edukacija mora početi od najranije životne dobi, ako sada uložimo više energije u edukaciju djece u osnovnim školama, za 10 godina ćemo imati savjesnije i odgovornije vozače u prometu", zaključio je Šoštarić, a takvima neće pasti na pamet ugroziti živote ostalih sudionika u prometu.

Pročitajte i ovo Nevrijeme u susjedstvu FOTO/VIDEO Ulice pod vodom: Vatrogasci iz podruma izvlačili stanare, poplava nosila automobile

Pročitajte i ovo Sustav zakazao Roditelji odveli problematičnog dječaka u susjedstvo: Saznalo se gdje je