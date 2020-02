Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u nedjelju za N1 da Republika Srpska odbija na zahtjev Republike Hrvatske, provjeravati diplome koje potječu iz tog BiH entiteta, i zato će biti zaustavljeno zapošljavanje u hrvatskom školstvu s diplomama iz entiteta.

Ministrica Blaženka Divjak je, gostujući na N1, komentirala provjeru diploma u hrvatskom školstvu, koju od 1300 ravnatelja hrvatskih škola, nije prošlo njih stotinu.

"Poslali smo naputak da nema izgovora da se to provede, različiti su bili izgovori zašto se do sada nije provelo", rekla je, dodavši kako je do sada pronađeno 49 nevjerodostojnih isprava.

"Proces još uvijek traje. Osamdeset posto sustava je provjereno", naglasila je ministica Divjak, rekavši kako je omjer svjedodžbi i diploma pola-pola.

Ministrica znanosti i obrazovanja se ujedno požalila da Republika Srpska odbija provjeravati diplome na zahtjev Republike Hrvatske i zbog toga će, kaže, biti zaustavljeno svako zapošljavanje u hrvatskom školstvu s diplomama koje potječu iz tog entiteta.

"Da je jedna bila bi previše, a pedeset je puno previše", istaknula je ministrica.

U Ministarstvima postoji procedura obavezne provjere diploma, a Divjak smatra da bi se isto trebalo uvesti svugdje - od javnih tijela i poduzeća do svih ostalih.

"U početku je to mukotrpan proces. Nisam ni mogla slutiti prije godinu dana da će biti toliko problema. Od same tromosti sustava da se to pokrene, neki ravnatelji nisu to proveli na vrijeme, tražili su izgovore", dodala je.

Očitovanje o putu u New York

Ministrica Divjak komentirala je i putovanje ravnatelja škola i djelatnika u New York za koje je ministarstvo saznalo iz medija.

"Tražili smo očitovanje svih ravnatelja svih škola koje su uključene u program, da nam se pošalje program, kao i putni nalozi da se provjeri tko snosi troškove i tko je kome dao odobrenje", rekla je Divjak, naglasivši da svi moraju pokazati osjetljivost kako su u pitanju novci poreznih obveznika.

Upitana o mogućim sankcijama za takvo neodgovorno raspolaganje novcem iz proračuna, odgovorila je kako je upravo to razlog zašto je Ministarstvo tražilo očitovanje.

"Ako je putovanje plaćeno iz sredstava škole, mora postojati opravdanje", napomenula je Divjak, najavivši da će nakon očitovanja vidjeti treba li sve proslijediti i inspekciji.

O kaznenim prijavama koje su protiv nje podignuli dekan Ekonomskog fakulteta i prorektor Hrvatskih studija kazala je da je uvijek bilo pitanja koja su sporna te da je potreban dijalog

U sustavu je, kaže, 30-tak godina, tijekom kojih je obnašala različite funkcije i bila aktivna na Sveučilištu. "Uvijek je bilo pitanja koja su bila sporna, s jednom razlikom - razgovaralo se. Otvorila sam prostor za razgovor, ima dijaloga, međutim, u ovim slučajevima se umjesto dijaloga poteže pritisak. Kaznena prijava mora biti temeljena na nečemu", kazala je.

"Pustiglo se puno"

Prokomentirala je konstataciju kako pomaci u školstvu nisu veliki, štrajkalo se, učitelji su nezadovoljni eksperimentalnom reformom, a ona je zadovoljna.

"Zadovoljna sam, nisam rekla da je to izvrsno. Zadovoljna sam s obzirom na okolnosti", kazala je.

Komentirajući štrajk prosvjetara rekla je da treba uzeti u obzir što se postiglo, ocjenjujući da se "postiglo puno, i prije i nakon štrajka".

"U tri godine u prosvjeti imate rast plaća od 25 posto. Nastavnici su službene osobe, to se desetljećima pokušalo postići. Promijenjeni su uvjeti napredovanja. Što se tiče samog nezadovoljstva, istraživanja nam pokazuju da su zadovoljni. Međutim, u svakom sustavu ima nezadovoljnih, nezadovoljni su iz različitih razloga, neki su nezadovoljni zato što se ne žele mijenjati", zaključila je Divjak.

Dodala je kako će prosječna plaća do kraja godine biti 8.000 kuna. (Hina)