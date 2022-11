Glavna vijest u Puli je moguća prodaja većinskog udjela Uljanik Brdogradnje 1856.

"Ono što se za sada zna je da ponuda dolazi od jednog Češkog holdinga", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić i direktora Uljanika Samira Hadžića pitala koliko je ta ponuda ozbiljna i što to znači za pulsko brodogradilište.

"Svaka ponuda koja u nekoj cijeni valorizira ono što smo napravili, s obzirom na to da smo skoro otišli u stečaj, cijena koja je ponuđena govori koliko vrijedi tvrtka. Da je ozbiljna ponuda pokazuje to što je obvezujuća. Ponuditelj je sam to naveo", kazao je Hadžić te dodao kako se radi o češkom holdingu koji je "ušao i u Đuro Đaković".

"Ponuda znači dosta Uljaniku, može pružiti budućnost i strateškog partnera koji je snažan i jak. Koji bi mogao održati brodogranju, ali i proširiti posao", kazao je direktor. Hadžić dodaje kak postoje interesi i domaćih i stranih tvrtki za kupnju.

Kakav je život u Schengenu i po čemu je to mjesto poznato? "Prije 40 godina, kad biste prelazili granicu, morali ste katkad čekati satima"

Reporterka je pitala i što je potrebno da se ovaj posao realizira. Direktor kaže da to ovisi o vlasniku koji ima skupštinu vjerovnika, a najveći vjerovnik je Republika Hrvatska.

"Osim cijene postoji još nekoliko parametara koje ministarstvo i institucije moraju proć. Ustanoviti da li su sukladne odlukama Vlade ili smjer u kojem je planirano ići što se tiče pulskog brodogradilišta i na osnovu toga sam siguran da će glasati za ili protiv te odluke na skupštini vjerovnika", kazao je direktor Hadžić.

Zahuktava se u Splitu: Puljak će prijaviti Ministarstvo regionalnog razvoja Europskoj komisiji

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.