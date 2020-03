Direktor istarske podružnice HEP-a svoje je zaposlenike poslao na seminar ''Čarobna 2020.'' gdje su učili zakonitosti novca te kako zavoljeti sebe, a usput su se i opuštali, meditirali. Uz sve to, voditeljica seminara iz iste je stranke kao i direktor podružnice - članovi su HNS-a.

Samom tečaju prisustvovala je i novinarka Provjerenog Ana Malbaša te ga platila 750 kuna, a u razgovoru s polaznicima otkrila je kako ih je iz HEP-a došlo njih 18 iz okolnih gradova.

Učili su tako zaposlenici HEP-a kako privući novac, kako zavoljeti sebe, pa su malo meditirali, pa opet slušali savjete samopomoći koji bi trebali naglavačke okrenuti njihove živote. Da bi, što? Bolje prodavali struju, pitala je to sudionike seminara reporterka Ana. Ali, postaje još bolje, odnosno gore.

Lifecoacherica, kako sebe naziva Kristina Bulešić, stranačka je kolegica direktora HEP-a. Vrlo bliska stranačka kolegica, koja je u tih nekoliko sati predavanja iskrivljene psihologije, odnosno prodavanja magle zaradila oko 35 000 kuna.

Zaposlenik HEP-a otkriva kako im seminar plaća firma. Na seminaru je 50-ak ljudi što znači da su po seminaru mogli zaradiiti otprilike 5000 eura. Kristina Bulešić pozvala je na seminar i glumca iz Srbije Sinišu Ubovića, lifecoachera i trenera.

Zajedno su u osam sati trebali inspirirati polaznike da postanu prijateljI s novcem, da motiviraju timove na poslu i da zavole sebe. Na pitanje što će sa seminara najviše koristiti, zaposlenik HEP-a je rekao - coffe break.

Predavači su prvo krenuli s radom na osjećajima."Danas želim da upamtite jednu važnu stvar. A to je razlika između osjećaja i emocije. Ja sam mislila da je to isto. Osjećaji traju maksimalno 20 minuta. Emocija traje cijeli život", kazala je tijekom seminara Bulešić.

Prisutni pažljivo zapisuju tu definiciju iako su osjećaji i emocije sinonimi, a raspoloženje je to koje može trajati kratko. Nakon toga na papiru s popisom pozitivnih i negativnih emocija trebaju zaokružiti neke.

Siniša Ubović potom je polazicima objašnjavao razliku između tima i grupe. Nabraja popis uloga u teamu. Kristina Bulešić potom govori da svatko može odabrati jednu ulogu od njih ukupno sedam.

Polaznici su se morali odlučiti jesu li primjerice pokretači ili istraživači, što je neke zbunilo jer su se pronašli u više uloga, no morali su se odlučiti za jednu. Pretpostavka je da je Kristina Bulešić ovdje mislila na dominantne uloge koje imamo u timu. Ali dakako da može u nama biti više uloga.

Organizirani dolazak na seminar

Jedna od nekoliko prisutnih HNS-ovki objasnila je reporterki Ani Malbaši kako su ovdje došli organizirano.

"Da, došli smo organizirano, oni koji su zadnji zaposleni, kako bi rekla, mladi, znači u zadnjoj turi. Mi svi koji smo došli relativno zadnji, imali smo već s direktorom HEP-a razgovor o viziji, o ciljevima, o unaprjeđenju zato jer u našoj firmi ti ide opet svakih par godina neka reorganizacija", napominje

Poslije pauze uslijedilo je predavanje o onome što novac voli.

"Cirkulaciju, poštovanje i misiju. To su zakoni novca, to novac voli. Novac voli cirkulaciju jer ti meni danas platiš ovo, ja platim njemu, on plati njemu i novac cirkulira. Međutim, ako ti platiš meni ovo, a grčevito, znači iznutra strah siješ. Možda mi je to zadnjih sto eura, možda mi je to...Mislim zadnjih...Što ako sutra, sto eura je sedam stotina i toliko kuna mogla sam ratu kredita. Gotovo. Ovdje, ti, cirkulacija ide u suprotnom smjeru", podučavala je Kristina Bulešić.

Govorila je i o uvjerenjima o novcu.

"To jeste li vi zadovoljni sa svojim bankovnim računom ovisi ne o tome kakvu plaću imate ili o tome koliko trenutno zarađujete nego o tome kakav je vaš odnos s novcem.

Novac je prljav je jedno uvjerenje. Novac se zarađuje mukotrpnim radom je drugo uvjerenje. Najšeće u Istri i u Hrvatskoj. Ja cijeli život radim ono što volim. To nije mukotrpno. I nikad novca nisam imala. Jer je moje uvjerenje, jako duboko u meni bilo da se novac zarađuje mukotrpnim radom. S obzirom da ga ja ne zarađujem mukotrpno, ja nisam ni imala", kazala je.

Na papiru u obliku novačnice od 500 eura, pisala su se tri uvjerenja o novcu. Onda su se trgala ta uvjerenja. Pa čak i ona ispravna koje je imala djevojka koja je izjavila kako želi da joj novac i dalje služi. Sve je završilo meditacijom.

"Opustite listove, koljena. Opustite cijelu lijevu nogu. Opustite desnu. Ramena. Vidite ogromnu kutiju na kojoj piše, ovdje odložiti sve brige", kazao je Siniša Ubović.

Dodatan plus kod direktora za dolazak na seminar?

Zvonko Liović direktor je HEP ODS Elektroistra i predsjednik istarskog HNS-a. U Elektroistri na šalterima rade 4 sata na dan. Otkriva koliko je ovog lako zarađenog novca potrošeno iz HEP-a.

"Ovaj seminar... kotizacije su plaćene 12 tisuća i nešto kuna", kaže. Liović je i predsjednik istarskog HNS-a, a Kristina Bulešić - pulskog. Priznaje da je on samostalno odlučio poslati HEP-ove zaposlenike na seminar.

"Koji se reklamirao i koji je bio organiziran od jedne udruge", priznaje. Kristina Bulešić, predsjednica udruge INspiracija i HNS-a Pula, rekla je pak nešto drugo. Prva se, kaže, obratila stranačkom kolegi.

"Ja sam poslala ponudu, kako njemu, kad sad već pričamo o njemu, tako i na još nekoliko organizacija u Istri", tvrdi. Da je tako bilo, potvrđuje dopis. Slala ga je izravno Lioviću."A kome bi da šaljete u firmu nego direktoru?", pitala se Bulešić. Liović kaže kako nije točno da su oni koji su otišli na seminar imali dodatan plus kod njega, no polaznica seminara iz HEP-a tvrdi suprotno.

"Neki misle da je to glupost samo da bi dobio poene kod direktora, da možda dobiju veći koeficijent, bolju plaću. Jer o tome ovisi, znaš ono, kako se ti zalažeš. To svi, netko negdje gleda. Više npr. mi koji smo došli, možda ćemo dobiti neki plus", rekla je.



"Ja sam rekla da se emocija vuče godinama, a da osjećaj može biti trenutan. Može to netko zvati raspoloženje. Vidjeli ste na onoj listi emocija koji smo dobili da to nisma ja izmislila. To su provjerene informacije. To ja nisam izmislila. Ester i Jerry Hix su to izmislili", napomenula je Bulešić i objasnila kako misli da je novac energija.

"Vaša energija kroz to ide. Kako se vi osjećate kad nemate novaca, kako se osjećate kad dobijete novac? U tom kontekstu mi smo ljudi energetska bića", kazala je. Ne samo da će oni koji su došli možda biti bolje tretirani od drugih, već ih se na neki način natjeralo da idu.

Zaposlenik HEP-a rekao je kako je taj dan trebao ići na put i kako nije ni želio biti tu. Na pitanje tko mu je nametnuo dolazak i kako se zbog toga osjeća, kazao je: "Firma. Preživjet ću". Direktor Elektroistre i sam priznaje da nije dopustio odustajanje onih koji su se prijavili.

"Zato što vam se više ne ide i zadnji dan ćete reći da ne želite ići to je neozbiljno. Ja ne dozvoljavam da se bilo tko prema javnom novcu ponaša na takav način", izjavio je Liović koji tvrdi da se prema javnom novcu ponaša savjesno.

"Ja se ponašam vrlo savjesno, svaku odluku ću donijeti kao da je odluka o mom ocu", istaknuo je.

"Ta osoba može raditi što hoće"

Emisija Provjereno došla je do narudžbenica iz HEP-a po kojima se vidi koliko je novca potrošeno proteklih godina na ovakve edukacije.

U prosincu 2017. je udruga INspiracija za edukaciju rukovoditelja dobila 13.500 kuna javnog novca. 2018. - za učenje komunikacije u međuljudskim odnosima - 18.900 kuna. S 13.482 na seminar ove godine - to je gotovo 45 000 kuna u 3 godine - za nekoliko dana govorancije. Svaki put je to potpisao: Zvonko Liović!

A imala je Kristina Bulešić još edukacija, kaže tajni izvor iz HEP-a. I djelatnici već duže vrijeme negoduju, ali se boje istupiti zbog posljedica. Zato njegov identitet skrivamo.

"Nije potrebna javna objava ukoliko je iznos manji od 20 000 kuna. HEP je pod HNS-om. Ta osoba može raditi što god hoće, financirati svoje prijatelje. Inače su gospodin Liović i gospođa Bulešić u dobrim prijateljskim odnosima. I na taj način je to izvlačenje novca", rekao je tajni izvor. Na pitanje je li se za ovaj novac koji je novac svih građana RH mogao angažirati psiholog iz HEP-a da on isti seminar održi ako je smatra da njegovi zaposlenici nisu dovoljno motivirani Liović odgovara: "Ja to ne znam".

Kristina Bulešić ne misli da je ona istarska Ana Bučević. "Ne, nisam, niti ja želim biti istarska Ana Bučević. Ja sam Kristina Bulešić koja vjeruje da je moguće drugačije, koja stoji iza svega onoga što radi", ističe.

Udruga INspiracija Kristine Bulešić nam nije izdala račun prilikom ulaska na seminar. Ali nam je stigao na mail nakon snimanja njezine izjave. Na njemu se vidi da ne plaća PDV jer ima udrugu. Ne smatra da je išta krivo u tome što kao ekonomistica s nekakvom edukacijom za lifecoachericu u Americi - drži predavanja iz područja psihologije. Niti je po njoj išta krivo što zarađuje zahvaljujući - stranačkim vezama. I to novac - svih građana ove zemlje.

Ostavka nakon priloga

Nakon što je ovaj prilog objavljen u Provjerenom, predsjednik riječkog Gradskog vijeća, Andrej Poropat, podnio je ostavku na sve funkcije u HNS-u.

"Politički i svjetonazorski, ali najviše u odnosu na osnovni sustav ljudskih vrijednosti, više ne mogu pronaći niti jedan razlog da obnašam navedene funkcije. Povod ovoj odluci kulminirao je nakon jučerašnjeg priloga u emisiji Nove tv "Provjereno". Koristim svoje pravo na izbor da s akterima spomenute sinoćnje emisije od danas ne dijelim niti jednu političku funkciju", napisao je Poropat na Facebooku.

